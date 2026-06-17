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Мадьяр приказал немедленно расследовать захват инкассаторов украинского «Ощадбанка»

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  • 17.06.2026, 12:58
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Мадьяр приказал немедленно расследовать захват инкассаторов украинского «Ощадбанка»
Петер Мадьяр
Фото: Getty Images

Стало известно, кого будут проверять.

Венгрия начала внутренние проверки сразу в нескольких силовых ведомствах в связи с захватом инкассаторов украинского «Ощадбанка».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в X.

Мадьяр заявил, что отдал распоряжение немедленно провести внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других причастных ведомствах.

«Мы распорядились немедленно провести внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом украинского «золотого конвоя». Генеральный прокурор должен немедленно рассмотреть этот вопрос», - написал он.

5 марта 2026 года два бронированных автомобиля «Ощадбанка» остановили недалеко от Будапешта. Машины перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота - это был регулярный рейс между австрийским Raiffeisen Bank и Ощадбанком.

Семь инкассаторов, сопровождавших груз, провели в наручниках более 28 часов. Одного из них между допросами дважды принудительно укололи, после чего ему стало плохо и его отвезли в больницу.

По данным венгерского издания Telex, рейд был заранее спланированной операцией без каких-либо правовых оснований. Решение о его проведении лично принял тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерское правительственное Управление по защите Конституции подтвердило: приказ провести рейд именно 5 марта поступил от Государственного секретариата при кабинете премьера.

Параллельно с задержаниями медиаимперия правящей партии «Фидес» распространяла сгенерированные искусственным интеллектом изображения, на которых инкассаторов представляли как преступников.

В мае 2026 года Венгрия вернула «Ощадбанку» все средства и ценности в полном объеме - после смены власти в стране.

Трехлетний запрет на въезд в Шенген для семи инкассаторов был отменен, а все записи о них удалены из государственных реестров.

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