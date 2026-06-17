«Время «джентльменских соглашений» с Лукашенко прошло» 3 17.06.2026, 13:34

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Белорусские НПЗ могут стать законными целями для ВСУ.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко заявил, что не хочет втягивания Беларуси в войну против Украины, признал уязвимость белорусских объектов и даже начал извиняться перед Владимиром Зеленским.

Почему Лукашенко именно сейчас так резко изменил тон и начал фактически оправдываться перед Зеленским? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Диктатор почувствовал реальную угрозу для своего выживания. Раньше он думал, что соучастие в агрессии против Украины сойдет ему с рук. Сейчас ситуация изменилась. Его «извинения» перед Владимиром Зеленским в эфире крупного международного телеканала — это попытка отвести от себя удар.

Лукашенко видит, что Путин не способна защитить даже собственную территорию. Поэтому минский правитель пытается играть роль «миротворца», чтобы спасти свой режим. Однако эти оправдания звучат абсурдно и являются обычным лицемерием.

— Россия сейчас находится в сложной ситуации: на фронте тупик, а ВСУ усиливают дроновые и ракетные удары по военным и логистическим объектам. Связано ли новое красноречие Лукашенко с этим? Боится ли он ударов ВСУ по Беларуси?

—Да, Лукашенко находится в состоянии глубокого страха перед украинскими беспилотниками. Он сам открыто признал в интервью, что украинские дроны эффективно уничтожают российские заводы и нефтепереработку вплоть до Урала.

Диктатор отлично понимает: Беларусь находится намного ближе. Все его военные базы, аэродромы, а также Мозырский и Новополоцкий НПЗ находятся в зоне досягаемости ВСУ. Время «джентльменских соглашений» прошло. Когда Россия терпит неудачи, а Украина наращивает технологическую мощь, Лукашенко начинает паниковать. Он боится, что следующая «бавовна» расцветет уже на его объектах.

— Лукашенко говорит о мире, но белорусские НПЗ работают на российский рынок, экспорт топлива в РФ резко вырос, а промышленность Беларуси встроена в военную машину Кремля. Может ли Украина привлечь диктатора к ответственности за такую помощь агрессору, и какими способами?

— Украина имеет полное юридическое и военное право наказывать белорусский режим. Вопреки мирным заявлениям, Лукашенко является прямым соучастником войны. Белорусская экономика сегодня кормит и обеспечивает армию оккупантов. Привлечь его к ответственности можно двумя основными способами:

— экономическое и юридическое давление. Украина вместе с западными партнерами должна полностью перекрыть белорусский транзит и усилить санкции, что уже делает Польша на границе. Лукашенко должен предстать перед международными трибуналами за содействие агрессии и похищение украинских детей;

— военный ответ. Работа белорусских НПЗ в интересах армии РФ делает их законными военными целями. Если режим продолжит поддерживать военную машину Кремля, логичным шагом могут стать точечные удары ВСУ по оборонным и топливным узлам Беларуси.

— Главком ВСУ Александр Сырский заявил об усилении северной границы и создании новых подразделений БПЛА у границы с Беларусью. Какие действия режима Лукашенко могли подтолкнуть Киев к такому решению и насколько серьезной остается угроза с белорусского направления?

— Киев действует на опережение из-за постоянных провокаций Минска. Лукашенко регулярно устраивает подозрительные военные учения у украинских и европейских границ. Кроме того, Беларусь предоставляет свою землю для российских станций управления дронами, которые атакуют украинские города. Именно это заставило Александра Сырского действовать решительно.

Прямая угроза наступления белорусской армии сейчас низкая, ведь Лукашенко отдал большую часть своей техники и снарядов России. Белорусские военные также не имеют мотивации умирать за Путина. Однако создание новых подразделений БПЛА ВСУ — это четкий сигнал для Минска: в случае малейшей реальной угрозы ответ Украины будет мгновенным и сокрушительным. Никаких иллюзий у диктатора быть не должно.

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