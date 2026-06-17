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Во время обстрела в России погибла жена тренера детской команды из Речицы

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  • 17.06.2026, 14:33
  • 8,316
Во время обстрела в России погибла жена тренера детской команды из Речицы
фото: sport5.by

Дрон прилетел в двухэтажный автобус.

Жена тренера Речицкой ДЮСШ-2 погибла при взрыве дрона недалеко от автобуса с детьми в Брянской области.

Женщина сопровождала маленьких футболистов в поездке на отдых в Геленджик. О ее смерти сообщило издание Times.by.

По информации издания, на отдых ехали 11‑ 12‑летние дети, которые являются воспитанниками детско-юношеских спортивных школ Гомеля и Речицы.

Такие поездки на оздоровление проводились ежегодно, и в этот раз спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.

Фото: ТГ-канал Егора Ковальчука

Всего после происшествия были госпитализированы семь человек. Один ребенок, который попал под обстрел в Брянской области, находится в тяжелом состоянии.

Фото: ТГ-канал Егора Ковальчука

Дрон прилетел в двухэтажный автобус команды ДЮСШ №2 Речицы, которую везли на отдых в Геленджик в Краснодарском крае России.

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