В России под обстрел попал автобус с детской футбольной командой из Гомеля 25 17.06.2026, 13:10

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фото: nashaniva.com

Ранения получили шесть человек.

Автобус с детской футбольной командой из Беларуси попал под обстрел дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам российского чиновника, беспилотник попал в автобус с гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Ответственность за произошедшее Ковальчук возложил на ВСУ.

По его словам, в результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей.

«Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», — написал Егор Ковальчук.

Украинские источники заявления врио губернатора Брянской области пока не комментировали.

МИД Беларуси проинформирован об инциденте в Брянской области, информация по происшествию уточняется.

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