закрыть
17 июня 2026, среда, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России под обстрел попал автобус с детской футбольной командой из Гомеля

25
  • 17.06.2026, 13:10
  • 8,646
В России под обстрел попал автобус с детской футбольной командой из Гомеля
фото: nashaniva.com

Ранения получили шесть человек.

Автобус с детской футбольной командой из Беларуси попал под обстрел дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По словам российского чиновника, беспилотник попал в автобус с гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Ответственность за произошедшее Ковальчук возложил на ВСУ.

По его словам, в результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей.

«Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», — написал Егор Ковальчук.

Украинские источники заявления врио губернатора Брянской области пока не комментировали.

МИД Беларуси проинформирован об инциденте в Брянской области, информация по происшествию уточняется.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич