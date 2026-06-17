В России под обстрел попал автобус с детской футбольной командой из Гомеля

В России под обстрел попал автобус с детской футбольной командой из Гомеля25
- 17.06.2026, 13:10
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Ранения получили шесть человек.
Автобус с детской футбольной командой из Беларуси попал под обстрел дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
По словам российского чиновника, беспилотник попал в автобус с гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Ответственность за произошедшее Ковальчук возложил на ВСУ.
По его словам, в результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей.
«Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», — написал Егор Ковальчук.
Украинские источники заявления врио губернатора Брянской области пока не комментировали.
МИД Беларуси проинформирован об инциденте в Брянской области, информация по происшествию уточняется.