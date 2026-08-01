Российские страховщики начали выводить деньги из бизнеса рекордными за годы войны темпами 4.08.2026, 2:13

Последний раз столь высокий показатель фиксировался в довоенном 2021 году.

Российские страховые компании по итогам 2025 года направили на дивиденды 215,9 млрд рублей — на 23% больше, чем годом ранее, тогда как чистая прибыль сектора выросла лишь на 5,2%, до 502,3 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинговое агентство НКР. Доля прибыли, уходящей акционерам (payout ratio), увеличилась с 36,8% до 43% — страховщики направляли на дивиденды почти каждый второй заработанный рубль. Как отмечает издание, последний раз столь высокий показатель фиксировался в довоенном 2021 году.

Пять компаний направили на дивиденды сумму, превышающую годовую прибыль. Лидер — «Т-Страхование» (44,3 млрд рублей, payout ratio 154%). Следом идут «Совкомбанк страхование» (33,4 млрд) и «Совкомбанк страхование жизни» (28 млрд). «Сбербанк страхование» выплатило почти всю чистую прибыль — 22,1 млрд рублей. У «Дефанс Страхование» payout ratio достиг 222%, у «Астро-Волга» — 113%. В НКР отмечают, что такие выплаты могут финансироваться за счет прибыли прошлых лет и сами по себе не означают ухудшения финансового положения, однако при регулярном повторении уменьшают запас капитала для роста и покрытия убытков.

При этом прибыль была обеспечена не страховыми операциями, а инвестиционными доходами — они выросли почти в 1,5 раза, до 326,9 млрд рублей, тогда как результат от страховых услуг сократился на 4,4%. Банк России также связывает рост прибыли с процентными доходами и увеличением доли облигаций в активах, а не с улучшением результатов страхового бизнеса. В НКР отмечают, что по мере снижения ставок этот эффект будет ослабевать, а ключевыми факторами вновь станут качество тарифов и контроль расходов.

Гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи объяснил РБК, что превышение payout ratio над 100% отражает выплаты из накопленного капитала прошлых лет, но компания не рассматривает такую практику как долгосрочный тренд. В Сбербанке заявили, что дивиденды определяются исходя из достаточности капитала для соблюдения требований ЦБ.

По прогнозам НКР, чистая прибыль страховщиков в 2026 году не превысит 400 млрд рублей — падение как минимум на пятую часть. Причинами станут рост убыточности и снижение ключевой ставки ЦБ, что уменьшит доходность вложений. При этом на дивиденды, по оценке управляющего директора НКР Евгения Шарапова, может быть направлено около 200 млрд рублей, а доля выплат продолжит расти на фоне снижения прибыли при сохранении объема выплат.

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