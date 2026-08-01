Зеленский: Вашингтон и Пекин могут побудить Москву захотеть мира 4.08.2026, 5:48

Президент Украины рассчитывает, что война закончится до зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на завершение войны до конца осени, передает «Зеркало недели».

«Сейчас мы не можем на 100% предсказать, когда принесут результат все наши дипломатические усилия, когда далекоидущие санкции Украины против России, когда наши металлургические забастовки и все санкции партнеров достигнут именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло. Чтобы это произошло до зимы, осенью. Но мы четко понимаем, с кем имеем дело, и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора», — заявил Зеленский во время встречи с послами 3 августа.

Он заявил, что власти Украины готовы ко всем содержательным форматам переговоров, в отличие от Путина.

«И чтобы был дипломатический путь, нужно, чтобы для него не было никаких препятствий ни в одной влиятельной столице мира. Когда Москва не хочет, Вашингтон и Пекин могут сделать так, чтобы она захотела мира. И мы делаем все возможное, чтобы столицы Европы, на которые Россия не очень хочет обращать внимание, были на таком уровне, когда Россия не сможет игнорировать Европу. В этом заключается одна из ключевых задач нашего сотрудничества в сфере безопасности и политики с нашими европейскими партнерами», — отметил Зеленский.

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