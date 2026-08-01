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Зеленский: Вашингтон и Пекин могут побудить Москву захотеть мира

  • 4.08.2026, 5:48
Зеленский: Вашингтон и Пекин могут побудить Москву захотеть мира

Президент Украины рассчитывает, что война закончится до зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на завершение войны до конца осени, передает «Зеркало недели».

«Сейчас мы не можем на 100% предсказать, когда принесут результат все наши дипломатические усилия, когда далекоидущие санкции Украины против России, когда наши металлургические забастовки и все санкции партнеров достигнут именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло. Чтобы это произошло до зимы, осенью. Но мы четко понимаем, с кем имеем дело, и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора», — заявил Зеленский во время встречи с послами 3 августа.

Он заявил, что власти Украины готовы ко всем содержательным форматам переговоров, в отличие от Путина.

«И чтобы был дипломатический путь, нужно, чтобы для него не было никаких препятствий ни в одной влиятельной столице мира. Когда Москва не хочет, Вашингтон и Пекин могут сделать так, чтобы она захотела мира. И мы делаем все возможное, чтобы столицы Европы, на которые Россия не очень хочет обращать внимание, были на таком уровне, когда Россия не сможет игнорировать Европу. В этом заключается одна из ключевых задач нашего сотрудничества в сфере безопасности и политики с нашими европейскими партнерами», — отметил Зеленский.

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