Зеленский: Вашингтон и Пекин могут побудить Москву захотеть мира
- 4.08.2026, 5:48
Президент Украины рассчитывает, что война закончится до зимы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на завершение войны до конца осени, передает «Зеркало недели».
«Сейчас мы не можем на 100% предсказать, когда принесут результат все наши дипломатические усилия, когда далекоидущие санкции Украины против России, когда наши металлургические забастовки и все санкции партнеров достигнут именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира. Мы будем очень стараться, чтобы это произошло. Чтобы это произошло до зимы, осенью. Но мы четко понимаем, с кем имеем дело, и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора», — заявил Зеленский во время встречи с послами 3 августа.
Он заявил, что власти Украины готовы ко всем содержательным форматам переговоров, в отличие от Путина.
«И чтобы был дипломатический путь, нужно, чтобы для него не было никаких препятствий ни в одной влиятельной столице мира. Когда Москва не хочет, Вашингтон и Пекин могут сделать так, чтобы она захотела мира. И мы делаем все возможное, чтобы столицы Европы, на которые Россия не очень хочет обращать внимание, были на таком уровне, когда Россия не сможет игнорировать Европу. В этом заключается одна из ключевых задач нашего сотрудничества в сфере безопасности и политики с нашими европейскими партнерами», — отметил Зеленский.