Путин в четвертый раз за 8 лет пообещал построить метро в Красноярске 4.08.2026, 3:02

Проект разрабатывается с 1983 года.

Владимир Путин во время визита в Красноярск заявил о необходимости завершить строительство метрополитена в городе, выразив надежду, что работы закончатся «в наше время». Это стало уже четвертым обещанием Путина по поводу красноярского метро за последние восемь лет. Ещё в 2018 году он поддержал идею возобновления строительства подземки, а в 2021-м в послании Федеральному собранию пообещал помочь городам-миллионникам, включая Красноярск, с развитием метро. В 2023 году Путин распорядился построить метро в Красноярске до 2026 года, передает The Moscow Times.

Однако сроки вновь сдвинулись: губернатор Михаил Котюков доложил, что проект всё ещё находится на стадии разработки проектной документации, и рассказал о сложностях в его реализации. Путин обратил внимание на финансовую сторону. «Деньги-то есть. Но вопрос-то в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы», — сказал он (цитата по ТАСС). Губернатор в ответ заверил, что регион «очень старается» завершить проект, который разрабатывается с 1983 года.

Строительство метро в Красноярске, растянувшееся на десятилетия, остаётся одной из самых долгосрочных инфраструктурных проблем города. В 2018 году тогдашний врио губернатора Александр Усс попросил Путина о поддержке, сообщив, что на тот момент было вложено 12 млрд рублей, а на достройку требовалось еще около 60 млрд. В 2021 году Путин поручил кабмину подготовить «четкий пошаговый план» по строительству метро для городов-миллионников, включая Красноярск. В 2023 году были установлены новые сроки — до 2026 года, а Путин поручил правительству совместно с региональным кабинетом министров обеспечить своевременное финансирование и реализацию проекта красноярского метро.

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