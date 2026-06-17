Стало известно, что ждет Трампа в Версальском дворце 1 17.06.2026, 13:42

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Фото: Getty Images

Президент Франции подготовил программу для своего американского коллеги.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подготовил программу для своего американского коллеги Дональда Трампа в Версальском дворце.

Об этом сообщает Le Figaro.

Подробный список гостей пока неизвестен, но все гости должны прибыть во дворец до 19:00, когда запланировано прибытие Эмманюэля и Брижит Макрон.

Президентская пара встретит Дональда Трампа в 19:15 во дворе, на глазах у прессы. Президент США приземлится в аэропорту Орли чуть более чем за час до этого.

Сначала лидеры двух стран совершат короткую экскурсию по дворцу, включая остановку в знаменитом Зеркальном зале и посещение выставки «Версаль и Соединенные Штаты», посвященной роли, которую дворец сыграл в подписании Декларации независимости США в период с 1778 по 1783 год.

В 19:45 начнется ужин. Меню пока неизвестно.

По информации Елисейского дворца, под конец не будет ни заключительного фейерверка – который рассматривался как вариант, – ни шоу Grandes Eaux Nocturnes – звуко-светового зрелища в королевских садах. Отъезд лидеров запланирован на 22:30.

Конечно, это событие повлияет на дорожное движение в регионе Иль-де-Франс. Маршрут Орли – Версаль будет полностью закрыт для движения по автомагистрали A86 и трассе N12.

Кроме того, только в городе Версале будут задействованы 200 полицейских из департамента Ивелин и 8 рот CRS, а в окрестностях дворца – саперные подразделения, Служба безопасности и охраны (SDLP), спецназ RAID и Республиканская гвардия.

Макрон пригласил Трампа на ужин в Версальском дворце в завершение саммита G7. Впоследствии стало известно, что американский президент принял приглашение.

СМИ писали, что приглашение Макрона, вероятно, было попыткой понравиться Трампу, который любит роскошь и позолоченные интерьеры, а также попыткой удержать того на саммите до его окончания.

Сам Трамп выразил удовлетворение из-за приглашения на ужин в Версальском дворце.

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