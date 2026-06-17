Ученые рассказали, какое изобретение перевернуло Римскую империю 17.06.2026, 14:05

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Мастера быстро распространили технологию по всему Средиземноморью.

Стеклодувное производство в конце I века до н. э. перевернуло Римскую экономику. До этого создание стеклянных сосудов занимало десятки часов, и они оставались предметами роскоши. Новая технология сократила процесс создания сосудов до считанных минут. Стеклянная посуда мгновенно подешевела, став доступной каждому жителю Римской империи, пишет techinsider.

Римские стеклодувы виртуозно использовали трафаретные формы для изделий, например, прямоугольных или покрытых сложным рельефом. Чтобы горячая капля не прилипала к каменной или керамической форме во время выдувания, внутреннюю поверхность заготовки покрывали тонким слоем сажи, обычно от простой лампы. Это позволяло легко вынимать готовое изделие и серийно штамповать сложные рельефы: от изображений гладиаторских боев до фигурок обезьян, играющих на многоствольной флейте.

История стекла началась задолго до появления стеклодувов. Первые бусины научились делать в Месопотамии около 4500 лет назад, а закрытые сосуды появились в Древнем Египте примерно в 3500 лет назад. Их создавали методом сердечника: на железный стержень крепили массу из глины и навоза, обливали раскаленным стеклом, а после остывания выскребали основу вручную. Применялось литье в формы с долгой полировкой.

Все изменилась в конце I века до н. э. в Леванте, на территории современного Иерусалима. Мастера разогревали стеклянные трубки для вторичного использования, и кто-то догадался дунуть в трубку. Историк Томас Дж. Дерриком замечает: «Один человек однажды дунул в эту трубку и изменил индустрию и историю — навсегда». Этот эксперимент навсегда изменил мировую индустрию.

Мастера быстро распространили технологию по всему Средиземноморью. Выдувное стекло стало доступно широким слоям общества, а в Риме кубок можно было купить всего за одну медную монету.

Стеклянная посуда изменила культуру потребления: инертное стекло не впитывало запахи и не влияло на вкус, в отличие от пористой глины или металла. В лавках люди стали покупать вино и оливковое масло небольшими порциями прямо в свои бутыли.

Стекло улучшило гигиену благодаря дешевым флаконам для масел, а стеклянные окна добавили уюта домам и термам. Римляне любили и забавные вещи: они выдували флаконы в форме рыб, винограда или фиников, и наносили на изделия греческие надписи вроде «katachaire kai euphrainou» («радуйся и наслаждайся»)

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