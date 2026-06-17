В Беларусь возвращаются жаркие дни 17.06.2026, 13:50

До +29°С.

Синоптики представили прогноз погоды на 18—20 июня. В четверг преимущественно без осадков, только на северо-востоке страны пройдут дожди. Ночью +7..+13°С, максимальная днем +19..+25°С.

В пятницу, 19 июня, ночью и утром местами, днем преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Ночью +8..+14°С, днем +19..+25°С, в юго-западных и южных районах до +27°С.

Ночью +8..+15°С, днем от +22°С на северо-востоке до +29°С на юго-западе.

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