Анджей Почобут в Европарламенте: Миру нужен сильный голос в защиту демократии 1 17.06.2026, 15:00

Анджей Почобут

Сегодня ситуация в Беларуси крайне драматична и серьезна.

Освобожденный в апреле журналист и представитель польского меньшинства в Беларуси Анджей Почобут выступил на сессии Европейского парламента. Он рассказал о ситуации в нашей стране, о политзаключенных и призвал западный мир активнее бороться за освобождение Европейского континента от авторитарных и диктаторских режимов.

Сайт Charter97.org приводит отрывок из выступления Анджея Почобута:

— Сегодня всему миру нужен сильный голос в защиту демократии и прав человека. Сильный голос правителей и лидеров западного мира. Прежде всего, сильный голос Соединенных Штатов Америки.

Этот голос даже во времена «железного занавеса», когда Европа была разделена на Восточную и Западную, вселял надежду в тех, кто жил в коммунистическом лагере. Именно такая последовательная политика, основанная на демократических ценностях, привела к победе демократии во время холодной войны, к краху советского тоталитаризма, советской системы и к воссоединению Западной и Восточной Европы.

Сегодня европейский континент вновь драматически разделен. С одной стороны — Европейский союз и европейские ценности, такие как свобода, человеческое достоинство, верховенство права и равенство всех перед законом. С другой — мир белорусской и российской диктатур и авторитарных ценностей, где личность сводится лишь к роли служения интересам правителей. Нет справедливых судов, а то, что хорошо и что плохо, решают лидеры и их приспешники.

Именно конфликт этих ценностей привел к войне на Украине, где Россия пытается удержать Киев в своей сфере влияния. Россия хочет, чтобы эта страна, как и Беларусь, оказалась на стороне антизападного авторитаризма.

Сегодня ситуация в Беларуси крайне драматична и серьезна. Это без пяти минут тоталитарное государство, и в эти пять минут, помимо прочего, входит Союз поляков в Беларуси. Для нас очень важно, чтобы эти пять минут увеличились на 10 минут, чтобы пространство свободы не сужалось, а расширялось.

Демократия побеждает только тогда, когда проводится активная, инициативная, наступательная политика, когда слышен сильный голос, требующий уважения к правам человека.

Я верю, что именно эти долгосрочные действия в поддержку демократии и прав человека, активная поддержка всех низовых общественных инициатив и независимых СМИ приведут к моменту, когда европейский континент, наконец, сможет объединиться, и Беларусь будет принадлежать Европе не только географически, но и по-настоящему.

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