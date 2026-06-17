Инопланетяне могут существовать, но Землю не посещают 6 17.06.2026, 16:08

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Ученые назвали три причины, почему контакта до сих пор нет.

Только в нашей галактике существует около 200 миллиардов звезд. Вокруг многих из них вращаются планеты. Некоторые могут быть обитаемыми. А значит, возможно, существуют внеземные цивилизации.

Новый интерес к поиску инопланетной жизни подогревают недавно рассекреченные Пентагоном документы, которые касаются НЛО и потенциальных инопланетян. Некоторые ученые считают, что инопланетяне действительно существуют, ведь только в Млечном Пути могут находиться миллионы обитаемых планет, а на некоторых из них могут жить разумные инопланетяне с продвинутыми технологиями. Астробиолог Кэрол Оливер из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии считает, что есть как минимум три причины, почему, вероятно, инопланетяне не посещают Землю, пишет ScienceAlert.

Огромный космос и скорость света

Космос настолько огромный, что нам даже сложно полностью осмыслить это. Ближайшая к Солнцу звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии 4,3 световых года или около 40 триллионов километров. Световой год — это расстояние, которое свет проходит за один год со скоростью 300 000 км/с.

Самый быстрый космический аппарат человечества, солнечный зонд «Паркер», двигается максимум со скоростью, которая составляет 0,064% от скорости света. С такой скоростью, чтобы долететь до ближайшей звезды потребуется более 6500 тысяч лет. А значит, для межзвездных путешествий нужна более высокая скорость.

Но возникает проблема, если перемещаться со скоростью, близкой к скорости света. Согласно теории относительности Эйнштейна, скорость течения времени ощущается по-разному в зависимости от скорости движения. Чем быстрее космический корабль движется, тем медленнее будет идти время для его экипажа.

Это значит, что любые инопланетяне, которые отправились в путешествие к Земле из далекой звездной системы, по завершению миссии вернутся на планету, где прошли сотни, а может и тысячи лет. Они бы оказались никому не нужны.

Слишком много энергии

Масса космического корабля увеличивается со скоростью, поэтому для его ускорения требуется все больше энергии. На скорости света космический корабль становится бесконечно массивным, что требует бесконечного количества энергии. Это невозможно. Но даже полет с почти скоростью света требует огромного количества энергии.

Поэтому возможно, инопланетяне, не считают оправданным посещение нашей планеты, ведь для этого пришлось бы использовать всю энергию их родного мира.

Уникальная биосфера

Считается, что биосфера Земли является уникальной. Жизнь и наша планета развивались совместно. Сложная жизнь не существовала бы, если бы цианобактерии не закачали кислород в атмосферу Земли 2,4 миллиарда лет назад.

Хотя кислород для нас не опасен, он вступает в реакцию с большинством химических элементов и соединений и может быть разрушительным для инопланетян. Даже если они будут использовать скафандры, неизвестно из чего состоят сами инопланетяне и их скафандры. Это очередной риск для потенциальной внеземной цивилизации.

Несмотря на эти, возможные, причины остается шанс, что инопланетяне, если они существуют, все же доберутся до Земли или по крайней мере заявят о себе каким-либо иным способом. Некоторые ученые считают, что на самом деле инопланетяне нас не посещают, потому что Земля – скучная и заурядная планета на обширных просторах Млечного Пути.

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