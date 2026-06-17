Ко второму за день криминальному знакомому Путина пришли силовики 2 17.06.2026, 16:43

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Он утверждал, что работал с главой Кремля в КГБ.

Силовики в Санкт-Петербурге пришли с обысками к предпринимателю Геннадию Петрову, который известен как один из лидеров Тамбовско-малышевской ОПГ. Об этом «Важным историям» и «ВЧК-ОГПУ» сообщили осведомленные источники. При этом они не уточнили, с каким делом связаны оперативные мероприятия. Перед этим, утром 17 июня, сотрудники ФСБ задержали в Ленобласти Илью Трабера — влиятельного криминального авторитета, бизнесмена и давнего знакомого Владимира Путина. Основанием для этого стало дело об убийстве в 2020 году выборгского предпринимателя Александра Петрова, который считался правой рукой Трабера. Также по делу задержали партнера бизнесмена Владимира Даниленко.

Как пишет The Moscow Times, Геннадий Петров в начале 1990-х состоял на учете как член Малышевской ОПГ. Через принадлежащие ему компании он владел долями в Петербургском нефтяном терминале и в Петербургской топливной компании. Эти бизнесы также были связаны с Трабером. Позднее Петров получил долю в банке «Россия» вместе с друзьями Путина по кооперативу «Озеро» — Юрием Ковальчуком, Николаем Шамаловым и девелопером Виктором Мячиным. В 1996 году Петров переехал в Испанию, где стал объектом прослушки местных правоохранителей. Испанское следствие выяснило, что он вел общие дела с генерал-майором ФСБ Сергеем Королевым, ныне занимающим должность первого замдиректора службы. Помимо этого, Петров находился в дружеских и партнерских отношениях с прокурором Петербурга Сергеем Литвиненко.

В ходе судебного процесса в Испании Петрова утверждал, что работал вместе с Путиным в КГБ. Бывшие сотрудники ФСБ рассказывали «Новой газете», что он мог быть осведомителем спецслужбы. В 2010 году Петров вышел под залог и позже уехал в Россию. Дело против него в Испании развалилось.

По данным «Важных историй», в последнее время Петров занимался двумя проектами на сотни миллиардов рублей — постройкой трасс «Таврида» в Крыму и «Скандинавия» между Питером и Финляндией. Также он поставлял уголь, чугун и железнодорожное сырье по России и за рубеж через крупнейшего трейдера, который появился на рынке после попадания «Евраза» в санкционные списки.

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