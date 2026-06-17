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В Беларуси на аукцион выставили целый лицей

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  • 17.06.2026, 17:55
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В Беларуси на аукцион выставили целый лицей
Фото: et.butb.by

Здание с большим участком продают дешевле смартфона.

Здание лицея с хорошим метражом выставили на аукционе, пишет «БУТБ-имущество».

К строению прилагается большой земельный участок.

Всего за 270 рублей можно стать «директором» лицея в Бобруйске. Кирпичное здание с подвалом и цокольным этажом располагается по адресу 1-й переулок Нахимова, 35.

Общая площадь бывшего лицея – 3,535,5 м2. В лот входят также гараж площадью 42 «квадрата», 855 метров подъездных дорог, 969 м² пешеходных дорожек, 12 столбов освещения и две бетонные площадки по 418,9 и 9,6 «квадратов».

Огромный земельный участок в 1,294 га новому владельцу отдадут в аренду на 50 лет.

Важное уточнение: обременений лот не имеет. Но есть обязательное условие продажи – покупатель должен будет использовать здание лицея не менее года после покупки.

Здание можно реконструировать или снести и построить новое. Для этого необходимо в течение шести месяцев после покупки получить в горисполкоме необходимые документы и в течение четырех лет завершить стройку.

Бывший лицей можно использовать по прямому назначению, но допускается перепрофилировать его под торгово-бытовые объекты.

Например, разместить там магазины, аптеки, мини-прачечные и химчистки. Парикмахерские, фотосалоны, отделения почты и сберкассы тоже приветствуются.

Торги состоятся 16.07.2026 года, заявку на участие можно подать до 13.07.2026 года.

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