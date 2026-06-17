Минчанин пришел к чиновникам жаловаться на счета за ЖКУ 1 17.06.2026, 18:18

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Фото: media-polesye

Пытался добиться перерасчета, но услышал про «последний шанс».

Предприниматель из Минска пожаловался районным властям на высокие счета за коммунальные услуги для тренажерного зала, который он арендует у ЖРЭО Октябрьского района. Однако в районной администрации заявили, что причиной возможного расторжения договора аренды стали долги и нарушения условий договора.

Минчанин пришел со своей проблемой на прием к главе администрации Октябрьского района Эдуарду Томильчику. По словам заявителя, он арендует помещение под тренажерный зал, но не согласен с суммами, которые ему выставляют за коммунальные услуги, и просит провести перерасчет. Кроме того, мужчину не устраивает намерение арендодателя расторгнуть договор и потребовать освободить помещение.

В ЖРЭО Октябрьского района пояснили, что плата за отопление рассчитывается исходя из доли помещения в общем потреблении дома по показаниям прибора учета. Там также отметили, что оснований для корректировки начислений по тепловой энергии нет.

По данным предприятия, причиной расторжения договора аренды является систематическая задолженность по коммунальным платежам. Только сумма пени уже превысила 2000 рублей. Кроме того, арендатор неоднократно нарушал условия договора.

Эдуард Томильчик посоветовал предпринимателю установить индивидуальный счетчик учета тепла, если его не устраивает действующий порядок начисления платежей. Также глава администрации потребовал погасить задолженность и устранить выявленные нарушения, назвав ситуацию «последним шансом» для арендатора сохранить помещение.

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