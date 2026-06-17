Германия вернула Польше культурные ценности, похищенные нацистами 17.06.2026, 19:10

Фото: Picture-alliance

Среди переданных артефактов – средневековая рукопись, золотое кольцо и миниатюрные модели из варшавского музея.

Правительство Германии вернуло Польше несколько культурных ценностей, похищенных в годы немецкой оккупации во Время второй мировой войны. Акт возвращения предметов культуры, приуроченный к 35-летию Договора о добрососедстве, является «выражением взаимного уважения, непреходящей ответственности Германии и доверительного партнерства», заявил в среду, 17 июня, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на Германо-польском форуме в Берлине, передает DW.

Это событие «еще больше укрепляет прочные связи между нашими странами», сказал он. «Память о прошлом, ответственность за будущее и примирение как задача для многих поколений продолжают определять наши действия сегодня», - подчеркнул Вадефуль.

Среди возвращенных артефактов – средневековая рукопись, содержащая фрагмент гимна Gaude Mater Polonia и датируемая концом XIV века. Манускрипт, состоящий из шести пергаментных листов, попал в Берлинскую государственную библиотеку неизвестным путем и хранился там как объект, не принадлежащий фондам библиотеки. Ранее он входил в собрание духовной семинарии в польском Плоцке, которое было разграблено и по большей части уничтожено во время Второй мировой войны.

Государственный министр по вопросам культуры и средств массовой информации ФРГ Вольфрам Ваймер назвал эту рукопись «одним из старейших образцов религиозной поэзии» Польши. "Сегодняшний акт возвращения - это важный жест признания исторической несправедливости. - заявил он. - Тем самым мы пишем новую главу в культуре памяти наших стран».

Кроме того, Польше возвращено золотое кольцо первой половины XVI века, предположительно принадлежавшее польскому королю Сигизмунду I. По всей вероятности, украшенное бриллиантом кольцо было похищено немецкими войсками из польской коллекции в сентябре 1939 года. Впоследствии оно оказалось в Германии и с 1963 года хранилось в Музее ювелирного искусства в Пфорцхайме.

Министерство транспорта ФРГ передало Варшаве 11 предметов из фондов Федерального ведомства по управлению железнодорожным имуществом, которые ранее входили в коллекцию Музея транспорта в Варшаве. Речь идет о миниатюрных моделях железнодорожной техники.

МИД ФРГ отметил, что возвращение культурных ценностей, попавших в Германию во время Второй мировой войны, «значительно активизировалось» после германо-польских межправительственных консультаций в декабре 2025 года. В настоящее время вопросами возвращения дальнейших ценностей занимается совместная германо-польская рабочая группа под руководством МИД ФРГ в сотрудничестве с министерством культуры Польши.

В совместном заявлении Вадефуля и главы МИД Польши Радослава Сикорского Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве называется поворотным пунктов в отношениях двух стран. «Этот договор стал не только важным элементом процесса польско-немецкого примирения после долгих периодов разобщенности и недоверия, но и отправной точкой для глубокого, доверительного сотрудничества на всех уровнях наших обществ», - отметили министры.

В заявлении также указывается на кардинальные изменения геополитических условий за прошедшие десятилетия, в особенности в связи с полномасштабной войной РФ против Украины. «Помня о трагической истории XX века, мы несем особую ответственность за наш регион и наш континент - как союзники по НАТО и партнеры по Евросоюзу. Агрессия России против Украины поставила нас перед новыми политическими реалиями. Наша реакция на нее стала мерилом нашей ответственности и способности действовать», - говорится далее.

По словам министров, российская агрессия, в особенности гибридные действия и дезинформация, направлена и против ФРГ и Польши. «Их цель - расколоть наши общества, разрушить общественный порядок и подорвать доверие к государству и его институтам. Нас не запугать. Мы успешно укрепим нашу устойчивость и будем просвещать наши общества», - подчеркнули авторы заявления.

Они назвали своей главной целью «защиту европейских ценностей, включая верховенство права и свободные выборы, и в конечном счете достижение прочного и справедливого мира в Украине, укрепляющего безопасность Европы «. «Мы серьезно относимся к урокам истории. Не допустить новой войны - это не пустые слова, а обязательство перед будущими поколениями», - заявили Вадефуль и Сикорский.

Германо-польская премия вручена экс-послу и приграничному центру сотрудничества

Оба министра иностранных дел вручили в рамках форума Германо-польскую премию польскому дипломату Янушу Райтеру, в 1990-х годах возглавлявшему посольство Польши в Берлине, и Центру сотрудничества Франкфурт-Слубице. Премия вручена за многолетний вклад в развитие германо-польских отношений.

«Германо-польский Договор о добрососедстве служит фундаментом наших отношений и истории успеха Польши в ЕС и НАТО. В лице Януша Рейтера мы чествуем одного из ключевых архитекторов этого договора. Отмечая Центр сотрудничества Франкфурт-Слубице, мы отдаем должное организации, которая демонстрирует особую самоотдачу и новаторский подход к развитию немецко-польского сотрудничества в приграничном регионе», - заявил сопредседатель жюри Германо-польской премии, депутат бундестага Кнут Абрахам.

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