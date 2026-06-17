Мелони предложит кандидатуру переговорщика от ЕС по российско-украинской войне
- 17.06.2026, 18:26
Премьер Италии отметила, что это должен быть представитель «страны средних размеров».
Премьер Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите ЕС планирует предложить кандидатуру переговорщика от ЕС относительно российско-украинской войны.
Как сообщает The Guardian, об этом она заявила в комментариях СМИ по итогам саммита G7.
Мелони отметила, что во время встречи Группы семи лидеры «достигли согласия» с президентом США Дональдом Трампом в вопросах Украины, отметив, что это «нельзя всегда воспринимать как данность».
Также итальянский премьер заявила, что на саммите ЕС в Брюсселе на этой неделе предложит кандидатуру на роль переговорщика от Евросоюза в переговорном процессе вокруг российско-украинской войны.
Она отметила, что это должен быть представитель «страны средних размеров», а не одного из крупнейших государств в ЕС.
Саммит запланирован на 18-19 июня.