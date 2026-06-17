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Мелони предложит кандидатуру переговорщика от ЕС по российско-украинской войне

  • 17.06.2026, 18:26
Мелони предложит кандидатуру переговорщика от ЕС по российско-украинской войне
ДЖОРДЖИЯ МЕЛОНИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер Италии отметила, что это должен быть представитель «страны средних размеров».

Премьер Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите ЕС планирует предложить кандидатуру переговорщика от ЕС относительно российско-украинской войны.

Как сообщает The Guardian, об этом она заявила в комментариях СМИ по итогам саммита G7.

Мелони отметила, что во время встречи Группы семи лидеры «достигли согласия» с президентом США Дональдом Трампом в вопросах Украины, отметив, что это «нельзя всегда воспринимать как данность».

Также итальянский премьер заявила, что на саммите ЕС в Брюсселе на этой неделе предложит кандидатуру на роль переговорщика от Евросоюза в переговорном процессе вокруг российско-украинской войны.

Она отметила, что это должен быть представитель «страны средних размеров», а не одного из крупнейших государств в ЕС.

Саммит запланирован на 18-19 июня.

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