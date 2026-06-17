Трамп задумал залить мировой рынок нефтью из Ливии 3 17.06.2026, 19:05

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Фото: Getty Images

Вслед за иранской и венесуэльской.

Одной из очевидных тенденций, проходящей красной нитью через зачастую непредсказуемую внешнюю политику Дональда Трампа, является стремление к энергетическому доминированию – наращивание нефтедобычи, перевод поставок под контроль США, в том числе путем привлечения американских компаний к разработке месторождений. После успешного взятия под контроль нефтяной отрасли Венесуэлы и обещания «забрать» нефть Ирана (закончившегося разрешением беспрепятственно ее экспортировать) Трамп потихоньку начал реализовывать аналогичный сценарий в Ливии, пишет Bloomberg.

Вашингтон пытается примирить враждующие стороны, контролирующие восточные и западные территории Ливии из расчета, что обеспечение стабильности откроет доступ к крупнейшим нефтяным запасам Африки. Американские компании уже вступают в игру: ConocoPhillips и Chevron подписали в 2026 году соглашения о разработке месторождений, а Exxon Mobil рассматривает возможность возвращения ливийский рынок после 10-летнего перерыва.

Планы Вашингтона в интервью Financial Times подтвердил Массад Булос, советник Трампа по Ближнему Востоку и Африке. «Наш план заключается в создании единого правительства и объединении всех институтов», – сказал ливанско-американский бизнесмен, тесть дочери Трампа Тиффани. Одновременно с попыткой создать единую власть Булос, по его словам, поощряет американские нефтяные компании инвестировать в Ливию.

Увеличение ее добывающего потенциала позволит, в частности, нарастить поставки в находящуюся поблизости Европу. В Ливии добывается около 1,3 млн баррелей в сутки. Признанное ООН правительство страны в Триполи надеется довести этот показатель до 2 млн. Но для этого необходимо убедить вооруженные группировки, которые неоднократно парализовывали работу отрасли, перестать использовать нефть для оказания давления в борьбе за власть и деньги.

Однако с момента падения ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году усилия ООН, европейских стран и США не принесли значимых результатов. Контролирующие нефтяные поставки вооруженные фракции заинтересованы в собственном обогащении и обеспечении контроля на своих территориях, а не в национальном урегулировании, говорят эксперты.

«Это всё благие пожелания», – говорит Клаудия Гаццини, старший аналитик Международной кризисной группы. По ее словам, в Бенгази – столице восточной Ливии, контролируемой генералом Халифой Хафтаром, – «в общественном дискурсе нет ни слова о примирении с другой стороной или о том, что пора двигаться дальше»:

«Речь идет исключительно о том, чего могут добиться те, кто сейчас находятся у власти, и все базируется на том, что Триполи – это враг».

Семья Хафтара никогда не давала понять, что готова поделиться властью, добавляет Тим Итон, старший научный сотрудник лондонского Chatham House.

С Хафтаром, кроме того, наладить отношения пыталась Россия, к нему приезжал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который курирует Африканский корпус РФ.

Россия также использовала Ливию для организации контрабандных поставок нефтепродуктов в Европу через Албанию.

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