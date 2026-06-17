Макрон: Трамп согласился, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры 1 17.06.2026, 19:27

ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН

ФОТО: GETTY IMAGES

Усилия как США, так и стран ЕС по диалогу с РФ оказались тщетными.

Президент США Дональд Трамп согласился с лидерами G7, что со стороны России не было серьезного желания проводить мирные переговоры.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Charter97.org со ссылкой на пост Елисейского дворца в X.

«Прошло уже несколько месяцев, когда американцы взяли на себя инициативу, и я хотел бы выразить им свою похвалу. Они заявили, что будут вести переговоры с Россией, потому что могут это сделать», - отметил он.

Макрон добавил, что хотел бы высоко оценить усилия США по налаживанию диалога с Россией, но результатов этих усилий нет, как и не последовало ответа от страны-агрессора. Президент Франции отметил, что европейские лидеры также объединились, чтобы вести переговоры с РФ.

«Что произошло? Ничего. А потом Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) также сказал: «Я тоже готов. Я готов провести полноценные переговоры с Россией, чтобы договориться с ней». Что ответил Путин? «Нет. Я не приду. Или вы сначала должны капитулировать», - подчеркнул Макрон.

Французский лидер заявил, что Трамп согласился с лидерами G7, «что со стороны России не было серьезного желания вести мирные переговоры или переговоры вообще».

«Мы все согласились, что Украина сопротивлялась намного лучше, чем некоторые опасались, и что Россия оказалась в затруднительном положении. И мы все согласились, что усилим нашу поддержку Украины», - прокомментировал он обзор ситуации на фронте от Зеленского.

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