США рассмотрят вопрос о производстве американских ракет в Украине

США рассмотрят вопрос о производстве американских ракет в Украине3
- 17.06.2026, 19:16
Об этом сообщил Трамп.
США рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет на ее территории. Об этом в среду, 17 июня, заявил президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7, сообщает Clash Report.
«Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом», — сказал он.
На вопрос журналиста, считает ли он, что диктатор РФ Владимир Путин несет ответственность за войну в Украине, Трамп не ответил, а вместо этого заявил, что «пытается урегулировать эту ситуацию».