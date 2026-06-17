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США рассмотрят вопрос о производстве американских ракет в Украине

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  • 17.06.2026, 19:16
США рассмотрят вопрос о производстве американских ракет в Украине
Фото: Getty Images

Об этом сообщил Трамп.

США рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет на ее территории. Об этом в среду, 17 июня, заявил президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7, сообщает Clash Report.

«Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом», — сказал он.

На вопрос журналиста, считает ли он, что диктатор РФ Владимир Путин несет ответственность за войну в Украине, Трамп не ответил, а вместо этого заявил, что «пытается урегулировать эту ситуацию».

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