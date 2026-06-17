Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане 17.06.2026, 18:31

Фото: NASA Johnson Space Center

Спускаемая капсула доставила на Землю около 1,6 т результатов научных экспериментов.

Американский многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Посадка спускаемой капсулы с помощью парашютной системы произошла в 5:08 по времени Тихоокеанского побережья США (15:08 по Минску) вблизи Сан-Диего, сообщила компания-разработчик в Х.

Спускаемая капсула доставила на Землю около 1,6 т результатов научных экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, пишет «Интерфакс». Капсула будет поднята на борт спасательного судна SpaceX, находящегося в районе посадки. Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, способным возвращать грузы на Землю с приводнением в океане.

В рамках миссии CRS-34 грузовой корабль состыковался с МКС 17 мая, доставив на станцию 2,3 т продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов. С октября 2012-го по август 2025 года SpaceX осуществила 33 пуска Cargo Dragon к МКС, один из которых в 2015 году окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com