Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане
- 17.06.2026, 18:31
Спускаемая капсула доставила на Землю около 1,6 т результатов научных экспериментов.
Американский многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. Посадка спускаемой капсулы с помощью парашютной системы произошла в 5:08 по времени Тихоокеанского побережья США (15:08 по Минску) вблизи Сан-Диего, сообщила компания-разработчик в Х.
Спускаемая капсула доставила на Землю около 1,6 т результатов научных экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, пишет «Интерфакс». Капсула будет поднята на борт спасательного судна SpaceX, находящегося в районе посадки. Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, способным возвращать грузы на Землю с приводнением в океане.
В рамках миссии CRS-34 грузовой корабль состыковался с МКС 17 мая, доставив на станцию 2,3 т продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов. С октября 2012-го по август 2025 года SpaceX осуществила 33 пуска Cargo Dragon к МКС, один из которых в 2015 году окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.