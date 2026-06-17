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Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине

  • 17.06.2026, 17:51
  • 1,024
Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине
ФОТО: PICTURE-ALLIANCE/DPA/K. OTA

А также системы ПВО.

США и европейские страны из «Группы семи» намерены наладить в Украине лицензионное производство не только систем противовоздушной обороны, но и дальнобойных средств поражения. Об этом пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства поражения большой дальности», - заявило источник в кулуарах саммита G7.

Накануне в совместном заявлении главы государств и правительств стран-членов G7 согласились «увеличить поставки дополнительных средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, а также средств большой дальности».

Они также заявили о «готовности предоставить Украине лицензии, которые позволят ей нарастить собственное военное производство».

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям на изготовление оружия в Украине:

«Мы все сейчас производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые обладают этими производственными мощностями, включая европейские и украинские компании».

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