Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине
- 17.06.2026, 17:51
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А также системы ПВО.
США и европейские страны из «Группы семи» намерены наладить в Украине лицензионное производство не только систем противовоздушной обороны, но и дальнобойных средств поражения. Об этом пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.
«Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства поражения большой дальности», - заявило источник в кулуарах саммита G7.
Накануне в совместном заявлении главы государств и правительств стран-членов G7 согласились «увеличить поставки дополнительных средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, а также средств большой дальности».
Они также заявили о «готовности предоставить Украине лицензии, которые позволят ей нарастить собственное военное производство».
По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям на изготовление оружия в Украине:
«Мы все сейчас производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые обладают этими производственными мощностями, включая европейские и украинские компании».