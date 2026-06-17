«Настоящий успех»: Мерц рассказал об итогах саммита G7

«Настоящий успех»: Мерц рассказал об итогах саммита G71
- 17.06.2026, 16:12
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Канцлер Германии заявил о прорыве.
Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил совместную декларацию G7 о поддержке Украины, принятую на саммите во французском Эвиане.
Об этом написала The Guardian в среду, 17 июня.
«Это первый случай со времени вступления в должность президента Дональда Трампа, когда мы опубликовали совместную декларацию на саммите G7 и достигли согласия по главным вопросам внешней политики и политики безопасности нашего времени. Я считаю это настоящим успехом», — заявил Мерц.
«Это задает новый тон, в частности в отношении трансатлантического единства и решимости», — отметил канцлер Германии.
Саммит лидеров Большой семерки (G7) проходил с 15 по 17 июня во Франции, в курортном городе Эвиан-ле-Бен.