«Настоящий успех»: Мерц рассказал об итогах саммита G7 1 17.06.2026, 16:12

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Фридрих Мерц

Канцлер Германии заявил о прорыве.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил совместную декларацию G7 о поддержке Украины, принятую на саммите во французском Эвиане.

Об этом написала The Guardian в среду, 17 июня.

«Это первый случай со времени вступления в должность президента Дональда Трампа, когда мы опубликовали совместную декларацию на саммите G7 и достигли согласия по главным вопросам внешней политики и политики безопасности нашего времени. Я считаю это настоящим успехом», — заявил Мерц.

«Это задает новый тон, в частности в отношении трансатлантического единства и решимости», — отметил канцлер Германии.

Саммит лидеров Большой семерки (G7) проходил с 15 по 17 июня во Франции, в курортном городе Эвиан-ле-Бен.

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