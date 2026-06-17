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Топливный кризис охватил аэропорты России

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  • 17.06.2026, 16:29
  • 1,752
Топливный кризис охватил аэропорты России

Рейсы массово задерживаются, пассажиры паникуют.

Топливный кризис в Российской Федерации обостряется. Аэропорты ввели ограничения на заправку самолетов, сотни рейсов задерживаются как на прилет, так и на вылет, а пассажиры ночуют в обнимку с чемоданами, пишет «ТСН» со ссылкой на российские паблики.

Самолетам не хватает топлива, они не долетают до Москвы и вынуждены совершать экстренную посадку, рассказывает авиапассажирка. Она показывает крошечный зал ожидания, битком забитый россиянами.

"Нас экстренно посадили в Ярославле, мы находимся здесь 4,5 часа. Нас выгнали из зоны ожидания, потому что туда прибыл иностранный рейс – россиянам там места не нашлось. Нам не дают воду, нам не дают еду. Включили учебную пожарную тревогу и попросили всех покинуть помещение", – жалуется туристка.

При этом в аэропорту Сочи пассажиры ждут вылета в Новосибирск уже несколько суток – с 15 июня. Рейс переносили четыре раза. Россиянам сначала якобы направили в отель, но там им отказали в размещении. За двое суток туристы получили несколько ваучеров на питание – однако заведения, которые их принимают, отказались их кормить из-за нехватки продуктов. Всего на прилет и вылет в Сочи задерживаются более 100 рейсов, еще несколько отменены.

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