Топливный кризис охватил аэропорты России

Топливный кризис охватил аэропорты России2
- 17.06.2026, 16:29
- 1,752
Рейсы массово задерживаются, пассажиры паникуют.
Топливный кризис в Российской Федерации обостряется. Аэропорты ввели ограничения на заправку самолетов, сотни рейсов задерживаются как на прилет, так и на вылет, а пассажиры ночуют в обнимку с чемоданами, пишет «ТСН» со ссылкой на российские паблики.
Самолетам не хватает топлива, они не долетают до Москвы и вынуждены совершать экстренную посадку, рассказывает авиапассажирка. Она показывает крошечный зал ожидания, битком забитый россиянами.
"Нас экстренно посадили в Ярославле, мы находимся здесь 4,5 часа. Нас выгнали из зоны ожидания, потому что туда прибыл иностранный рейс – россиянам там места не нашлось. Нам не дают воду, нам не дают еду. Включили учебную пожарную тревогу и попросили всех покинуть помещение", – жалуется туристка.
При этом в аэропорту Сочи пассажиры ждут вылета в Новосибирск уже несколько суток – с 15 июня. Рейс переносили четыре раза. Россиянам сначала якобы направили в отель, но там им отказали в размещении. За двое суток туристы получили несколько ваучеров на питание – однако заведения, которые их принимают, отказались их кормить из-за нехватки продуктов. Всего на прилет и вылет в Сочи задерживаются более 100 рейсов, еще несколько отменены.