В пункте пропуска «Бенякони» снова ремонтируют асфальт
- 17.06.2026, 17:01
На границе с Литвой могут вырасти очереди.
В пункте пропуска «Бенякони» на беларусско-литовской границе возобновили ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы будут продолжаться до 30 июня.
Как сообщили пограничные службы, движение транспортных средств через пункт пропуска будет осуществляться в штатном режиме. Однако в связи с ремонтом возможны временные осложнения и увеличение времени ожидания при пересечении границы.
Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок между Беларусью и Литвой.
Пункт пропуска «Бенякони» (с литовской стороны – «Шальчининкай») остается одним из двух автомобильных пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы после того, как власти Литвы в 2024 году закрыли переходы «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). В связи с этим нагрузка на действующие переходы существенно возросла, а любые ремонтные работы могут влиять на скорость пересечения границы.