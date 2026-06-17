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В пункте пропуска «Бенякони» снова ремонтируют асфальт

  • 17.06.2026, 17:01
В пункте пропуска «Бенякони» снова ремонтируют асфальт

На границе с Литвой могут вырасти очереди.

В пункте пропуска «Бенякони» на беларусско-литовской границе возобновили ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы будут продолжаться до 30 июня.

Как сообщили пограничные службы, движение транспортных средств через пункт пропуска будет осуществляться в штатном режиме. Однако в связи с ремонтом возможны временные осложнения и увеличение времени ожидания при пересечении границы.

Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок между Беларусью и Литвой.

Пункт пропуска «Бенякони» (с литовской стороны – «Шальчининкай») остается одним из двух автомобильных пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы после того, как власти Литвы в 2024 году закрыли переходы «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). В связи с этим нагрузка на действующие переходы существенно возросла, а любые ремонтные работы могут влиять на скорость пересечения границы.

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