Трамп: США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение мне не понравится
- 17.06.2026, 17:05
Договор не является окончательным.
Президент США заявил, что американские военные могут возобновить удары по Ирану, если соглашение с Тегераном его не устроит. Дональд Трамп пояснил, что меморандум о взаимопонимании, согласованный Тегераном и Вашингтоном, не является окончательным соглашением, пишет «Европейская правда».
«Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы вернемся к тому, чтобы стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы. Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу же вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы, хорошо?» - сказал Трамп в кулуарах саммита G7.
Вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. В то же время детали окончательного варианта меморандума пока публично не раскрывались. Его полный текст не видели ни члены Конгресса, ни близкие союзники.