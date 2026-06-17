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Трамп: США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение мне не понравится

  • 17.06.2026, 17:05
Трамп: США могут возобновить удары по Ирану, если соглашение мне не понравится
Дональд Трамп

Договор не является окончательным.

Президент США заявил, что американские военные могут возобновить удары по Ирану, если соглашение с Тегераном его не устроит. Дональд Трамп пояснил, что меморандум о взаимопонимании, согласованный Тегераном и Вашингтоном, не является окончательным соглашением, пишет «Европейская правда».

«Это меморандум о взаимопонимании. И если мне это не понравится, мы вернемся к тому, чтобы стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы. Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу же вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы, хорошо?» - сказал Трамп в кулуарах саммита G7.

Вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. В то же время детали окончательного варианта меморандума пока публично не раскрывались. Его полный текст не видели ни члены Конгресса, ни близкие союзники.

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