Белорусские ученые заявили об открытии мирового масштаба7
- 17.06.2026, 17:35
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На деревьях в Гомеле нашли ранее неизвестные науке организмы.
Белорусские биологи заявили об открытии мирового масштаба. Ученые Гомельского госуниверситета имени Скорины обнаружили в регионе новые, ранее неизвестные науке виды грибов и лишайников, сообщил пропагандистский гостелеканал СТВ.
Один из обнаруженных организмов рос прямо на придорожных деревьях в Новобелицком районе Гомеля. Крошечную находку официально зарегистрировали и назвали «Спирографа Скорины». Отмечается, что за громкой сенсацией стоят пять лет колоссального труда. Гомельские специалисты проводили сложнейшие тесты, включая молекулярно-генетическую экспертизу.
«Очень много усилий ушло на то, чтобы именно доказать, что это действительно не вариация, что оно просто отличается, потому что растет в городе, что это действительно что-то абсолютно новое в рамках планеты, в мировом плане, и уже выявить отличия не только внешние, но и на генетическом уровне для того, чтобы как раз таки дать новое имя этим грибам», — рассказал профессор кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Андрей Цуриков.
Сейчас гомельская команда готовит к публикации очередные открытия.