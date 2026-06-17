WP: Трамп возвращается в российско-украинскую войну 1 17.06.2026, 17:33

Фото: Getty Images

Саммит G7 снова привлек внимание Вашингтона к Украине.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 во Франции вновь привлекло внимание Вашингтона к теме российско-украинской войны, хотя президент США Дональд Трамп дал понять, что не считает этот конфликт непосредственно важным для Соединенных Штатов. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, во время саммита американский президент выразил раздражение из-за того, что война в Украине длится уже более четырех лет и перспектив ее скорого завершения до сих пор нет.

«Это была та война, о которой я говорил вам, что ее будет легче всего урегулировать, но между двумя лидерами очень много неприязни», – сказал Трамп журналистам.

Как пишет The Washington Post, в течение последних четырех месяцев украинский вопрос фактически отошел на второй план для администрации США, которая сосредоточилась на противостоянии с Ираном. Однако на фоне определенного урегулирования на Ближнем Востоке последние дипломатические контакты между Киевом и Вашингтоном вновь вернули тему войны в повестку дня Белого дома.

В публикации отмечается, что Зеленский, прибыв на саммит по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, пытается активизировать контакты с Трампом. Европейские лидеры, в частности Франция, Германия и Великобритания, со своей стороны призывают президента США помочь преодолеть дипломатический тупик и организовать прямые переговоры между Зеленским и Путиным на территории Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, дипломатическая активность происходит на фоне заметных изменений в характере войны. Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре вызывают дефицит топлива в ряде регионов РФ, в то время как украинские города продолжают подвергаться массированным атакам ракетами и беспилотниками.

Недавнее соглашение о прекращении войны США против Ирана также лишает Россию неожиданных сверхприбылей от экспорта нефти, ограничивая её способность финансировать агрессию против Украины. Кроме того, вновь возникает перспектива возобновления американских санкций против РФ, приостановленных в марте именно из-за ближневосточного кризиса.

Во вторник, во время двусторонней встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, Трамп предположил, что США могут разрешить возобновление санкций, хотя он не назвал точных сроков.

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