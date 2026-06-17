В Сочи произошел коллапс в аэропорту 2 17.06.2026, 12:31

Задерживаются около 100 рейсов, тысячи пассажиров сутками ночуют на полу и без еды.

Международный аэропорт Сочи задержал рейс в Новосибирск на трое суток, при этом пассажиры ночевали на полу в зале ожидания. Представитель авиакомпании заверил, что самолет вот-вот вылетит, тем временем часть рейсов отменили, часть отложили, а часть все же взлетит. Что происходит в Краснодарском крае, который каждую ночь оказывается под угрозой атаки дронов?

Пассажиры рейса 6641 «Сочи-Новосибирск» пожаловались СМИ на плохие условия в аэропорту Сочи и на то, что им пришлось ночевать посреди зала, говорится в публикации российского СМИ «Осторожно, новости». Самолет должен был вылететь еще 15 июня, но люди до сих пор ждут рейса. Между тем аэропорт заполнен сотнями других пассажиров, которые не могут вылететь. Подобную ситуацию СМИ назвали «коллапсом в аэропорту Сочи». «Фокус» собрал информацию о событиях в Краснодарском крае РФ, расположенном в 800 км от Украины.

Российские СМИ пообщались с пассажирами рейса, которые рассказали, что вылет, начиная с 15 июня, переносили четыре раза. Через сутки после задержки россиян отвезли в отель, а затем выселили, и дальше они ждали в аэропорту. Чемоданы уже находились в багажном отделении, и поэтому все, чем люди могли пользоваться, — это ручная кладь. На фото с места событий — сотни россиян, толпящихся посреди аэродрома и пытающихся заснуть на полу, расстелив карематы. Также выяснилось, что авиакомпания выдала талоны на питание на двое суток, но в заведениях закончилась еда.

Неназванный представитель компании пообщался с представителями СМИ и заверил, что самолет вот-вот выведут на взлетную полосу, и пассажиры смогут вылететь в Новосибирск. При этом отмечается, что в аэропорту задерживаются около 100 рейсов, а часть рейсов отменена. Российские СМИ не сообщили, в чем причина коллапса в Сочи.

На мониторинговом портале Airport-online указана текущая ситуация в аэропорту Сочи. Видно, что отменены рейсы в Москву (целых четыре), Душанбе, а также отложены рейсы в Москву, Челябинск и Санкт-Петербург. Остальные рейсы — запланированы и ожидаются.

Тем временем в местной группе «Сочи online» ночью сообщали об атаке дронов и закрытии аэропорта на шесть часов. Ночью над городом работали средства ПВО: россияне слышали гул взрывов. После ночной тревоги, которая завершилась около полуночи, начался новый налёт, продолжавшийся с 7 до 9 часов 17 июня.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проигнорировал атаку БПЛА: чиновник умалчивает об ударах с 15 по 17 июня. Последнее сообщение на эту тему — от 13 числа, в котором речь идет о попадании по нефтяному терминалу в Темрюкском районе. Выяснилось, что тогда погиб один россиянин, трое получили ранения, а пожар, вызванный «падением обломков», тушили 96 пожарных.

Минобороны РФ утром 17 июня сообщило о налете 201 украинского БПЛА, причем в списке регионов, подвергшихся удару, значился и Краснодарский край (вместе с Сочи). Также имеются данные за предыдущие периоды: с 13 по 16 июня ежесуточно россиян атаковали 200–400 дронов.

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