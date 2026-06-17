В России начался дефицит бензина в 53 регионах 3 17.06.2026, 13:12

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На АЗС ограничивают продажу топлива.

В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишут российские СМИ, в том числе и The Moscow Times.

Бензин продают только в бак

В трети российских регионов водителям отпускают не более полного бака или до 50 литров бензина за одну заправку.

Кроме того, крупные сети АЗС «Роснефть», «Башнефть» и ТНК запретили продажу бензина в канистры.

Такие же ограничения действуют во временно оккупированном Крыму, Севастополе, а также в некоторых районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

После ударов по НПЗ возник дефицит

Издание отмечает, что проблемы с топливом стали следствием систематических ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

К концу весны часть крупных НПЗ в центральных регионах РФ сократила производство или полностью приостановила работу.

По оценкам аналитиков Energy Intelligence, в настоящее время простаивает почти треть нефтеперерабатывающих мощностей России - около 2,14 миллиона баррелей в сутки.

В начале июня объемы переработки нефти в стране упали ниже четырех миллионов баррелей в сутки. Это самый низкий показатель за последние 21 год.

Топливо стремительно дорожает

На фоне дефицита резко выросли оптовые цены на топливо.

С начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 30%, АИ-95 – на 33%, а дизельное топливо – на 40%.

В Федеральной антимонопольной службе РФ заявили об активизации спекулянтов, которые массово скупают доступные объемы топлива.

Аналитики Energy Intelligence прогнозируют, что нынешняя ситуация может перерасти в самый масштабный топливный кризис в современной истории России.

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