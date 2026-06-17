CNN: США скрыли от Израиля текст соглашения с Ираном 17.06.2026, 14:25

Названа причина.

Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с текстом соглашения с Ираном, но получил отказ. Ключевой союзник Вашингтона до сих пор не знает его содержания.

Об этом сообщает CNN.

Почему не показывают документ

По словам источника издания, одной из причин отклонения запроса было то, что администрация американского президента Дональда Трампа опасалась, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародует соглашение до его официального оглашения.

Первым о запросе Израиля и отказе США сообщило издание i24 News.

В то же время американский чиновник назвал эту информацию «неточной».

«Соединенные Штаты продолжали тесную координацию с нашими региональными партнерами, включая Израиль, на протяжении всех переговоров», - заявил чиновник.

Что сказал Нетаньяху

Во время пресс-конференции в понедельник вечером премьер-министр Израиля почти не комментировал договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Однако, отвечая на вопросы журналистов, Нетаньяху признал, что между ним и президентом США не всегда существует полное взаимопонимание.

«Мы до сих пор не знаем, каким будет соглашение», - сказал израильский премьер.

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