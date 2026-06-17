Известный футболист Виталий Кутузов сравнил итальянцев и белорусов 3 17.06.2026, 14:48

1,008

Виталий Кутузов

Сказал, в чем схожесть.

Экс-нападающий сборной Беларуси, БАТЭ, португальского «Спортинга» и ряда итальянских команд Виталий Кутузов рассказал, в чем похожи люди в Италии и Беларуси.

— Думаю, самое схожее — люди, человеческие отношения, характер. Кажется, что итальянец импульсивен, но нам так кажется из-за языка, который звучит по-другому. Внутри у него есть душа, большое сердце и желание прийти на помощь — как, мне кажется, и у белоруса. Хочется в это верить, — цитирует Кутузова bel.football.

Также Кутузов рассказал, почему итальянцы так близко к сердцу приняли проблему аварии на Чернобыльской АЭС и принимали тысячи детей из Беларуси:

— Я и до этого говорил: итальянцы — люди небезразличные, с большим сердцем. Они любят детей, любят жизнь и выражают это везде. Любят быть соучастниками чего-то большого, не оставят тебя, когда нужна помощь. Это у них в ДНК. Поэтому нет ничего удивительного, что при такой трагедии они так отреагировали.

Отношение к детям и к женщине-матери у них особенное, через образ Девы Марии. Беременную женщину они буквально боготворят, как и детей. Ребенок на улице — это святое, его никто не обидит. Отношение к детям феноменальное: ребенок — полноценная единица общества, его уважают и берегут.

Думаю, в этом скрыта причина их подхода. Возможно, у наших стран есть что-то общее: мне там было очень комфортно, и внутри чувствуешь какую-то связь, даже если визуально ее сложно описать — разные языки, разные традиции. Но и там, и там Святой Николай, и другие пересечения. Что-то общее есть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com