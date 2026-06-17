Известный футболист Виталий Кутузов сравнил итальянцев и белорусов

Известный футболист Виталий Кутузов сравнил итальянцев и белорусов3
- 17.06.2026, 14:48
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Сказал, в чем схожесть.
Экс-нападающий сборной Беларуси, БАТЭ, португальского «Спортинга» и ряда итальянских команд Виталий Кутузов рассказал, в чем похожи люди в Италии и Беларуси.
— Думаю, самое схожее — люди, человеческие отношения, характер. Кажется, что итальянец импульсивен, но нам так кажется из-за языка, который звучит по-другому. Внутри у него есть душа, большое сердце и желание прийти на помощь — как, мне кажется, и у белоруса. Хочется в это верить, — цитирует Кутузова bel.football.
Также Кутузов рассказал, почему итальянцы так близко к сердцу приняли проблему аварии на Чернобыльской АЭС и принимали тысячи детей из Беларуси:
— Я и до этого говорил: итальянцы — люди небезразличные, с большим сердцем. Они любят детей, любят жизнь и выражают это везде. Любят быть соучастниками чего-то большого, не оставят тебя, когда нужна помощь. Это у них в ДНК. Поэтому нет ничего удивительного, что при такой трагедии они так отреагировали.
Отношение к детям и к женщине-матери у них особенное, через образ Девы Марии. Беременную женщину они буквально боготворят, как и детей. Ребенок на улице — это святое, его никто не обидит. Отношение к детям феноменальное: ребенок — полноценная единица общества, его уважают и берегут.
Думаю, в этом скрыта причина их подхода. Возможно, у наших стран есть что-то общее: мне там было очень комфортно, и внутри чувствуешь какую-то связь, даже если визуально ее сложно описать — разные языки, разные традиции. Но и там, и там Святой Николай, и другие пересечения. Что-то общее есть.