Белорусов, задержанных по делу об убийстве Скрепецкого, отпустили 1 17.06.2026, 15:37

Их связь с преступлением не подтвердилась.

Двоих беларусов, задержанных по делу об убийстве 44-летнего российского художника Семена Скрепецкого в польской Бяла-Подляске, отпустили. Выяснилось, что они не имеют отношения к преступлению. Об этом сообщает tvn24.

— Двое граждан Беларуси, задержанных по этому делу, уже освобождены. Их возможная связь с происшествием, которая была предметом очень интенсивной проверки, не подтвердилась. Оказалось, что они не имеют отношения к делу. После допроса в качестве свидетелей они были отпущены и больше не находятся под стражей, — заявил на пресс-конференции 17 июня представитель Окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак.

По его словам, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, однако по очевидным причинам он не может раскрывать подробности. Также он сообщил, что результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы.

Представитель Воеводского управления полиции в Люблине подинспектор Анджей Фиелек обратился к гражданам с просьбой помочь следствию.

— Место, где произошло убийство, очень оживленное. Там расположены торговые галереи, было много людей. Мы предполагаем, что есть немало свидетелей, которые еще не общались с полицией, возможно, опасаясь предоставлять информацию. Я призываю вас сотрудничать с полицией, потому что ни одна полиция не может быть эффективной без помощи жителей. Информацию можно передавать анонимно, — заявил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все указывает на политический характер убийства, однако необходимо дождаться доказательств и более конкретных данных. Он добавил, что если преступление было совершено по заказу России, то это станет чрезвычайно серьезным фактом международного значения.

— Это государственный терроризм, — подчеркнул премьер.

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