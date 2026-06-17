Десантники ВСУ сорвали масштабный штурм РФ под Славянском 2 17.06.2026, 16:02

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Россияне не дошли даже до первой линии обороны.

Украинские десантники отразили один из самых масштабных штурмов россиян на Славянском направлении — ни одна из вражеских групп не дошла даже до первой линии обороны.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.

«Десантники 81-го отдельного воздушно-десантного полка 7-го корпуса ДШВ остановили двухдневный механизированный штурм противника на Славянском направлении», - говорится в сообщении.

По данным десантников, в течение двух дней российские войска совершили несколько волн атак на украинские позиции.

Какие силы задействовала Россия

Для штурмовых действий армия РФ использовала:

```

28 мотоциклов;

1 танк;

3 боевые машины пехоты;

7 единиц автомобильной техники;

более 50 военнослужащих.

```

В ДШВ отметили, что захватчики пытались прорвать оборону, высадить пехоту и закрепиться на выгодных рубежах.

По данным военных, противник одновременно выдвинул две штурмовые группы по разным маршрутам.

Одна группа двигалась из Платоновки в направлении Закитного, другая - из Сиверска в направлении поселка Кривая Лука.

«Благодаря своевременному обнаружению противника, а также слаженным действиям разведки и подразделений БпС, штурмовые действия были остановлены еще на подступах к первой линии обороны», - сообщили в ДШВ.

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