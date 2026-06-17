Десантники ВСУ сорвали масштабный штурм РФ под Славянском

Десантники ВСУ сорвали масштабный штурм РФ под Славянском2
- 17.06.2026, 16:02
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Россияне не дошли даже до первой линии обороны.
Украинские десантники отразили один из самых масштабных штурмов россиян на Славянском направлении — ни одна из вражеских групп не дошла даже до первой линии обороны.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.
«Десантники 81-го отдельного воздушно-десантного полка 7-го корпуса ДШВ остановили двухдневный механизированный штурм противника на Славянском направлении», - говорится в сообщении.
По данным десантников, в течение двух дней российские войска совершили несколько волн атак на украинские позиции.
Какие силы задействовала Россия
Для штурмовых действий армия РФ использовала:
```
28 мотоциклов;
1 танк;
3 боевые машины пехоты;
7 единиц автомобильной техники;
более 50 военнослужащих.
```
В ДШВ отметили, что захватчики пытались прорвать оборону, высадить пехоту и закрепиться на выгодных рубежах.
По данным военных, противник одновременно выдвинул две штурмовые группы по разным маршрутам.
Одна группа двигалась из Платоновки в направлении Закитного, другая - из Сиверска в направлении поселка Кривая Лука.
«Благодаря своевременному обнаружению противника, а также слаженным действиям разведки и подразделений БпС, штурмовые действия были остановлены еще на подступах к первой линии обороны», - сообщили в ДШВ.