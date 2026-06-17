Правда о ситуации в армии РФ вышла наружу6
- 17.06.2026, 10:46
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Z-каналы бьют тревогу.
В российском псевдопатриотическом сегменте вновь звучат заявления о якобы «катастрофической ситуации». В данном случае речь идет о подразделениях 29-й армии ВС РФ. Об этом сообщает украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на Z-канал War Zone, пишет «Диалог».
Автор последнего описывает неутешительную для Москвы картину деградации армии. По утверждению пропагандиста, в ряде бригад уровень некомплекта может достигать до 60%. При этом среди солдат часто фиксируются случаи злоупотребления алкоголем, мародерства и самовольного оставления позиций.
Z-канал также пишет о применении жестких дисциплинарных мер и даже расправ внутри подразделений. Канал сообщает о фактах коррупции, в том числе с гуманитарной помощью, транспортом и выплатами за погибших военнослужащих.
Кроме того, в публикации утверждается, что командование может завышать статистику боевых результатов и скрывать реальные потери.