Белорусам предложили вакансию с зарплатой в 12 тысяч рублей 4 17.06.2026, 11:28

1,292

Работника на завидный оклад ищет крупный белорусский банк.

На белорусском рынке труда появилась вакансия с зарплатой, которая в несколько раз превышает средний уровень по стране. Как обратил внимание портал mlyn.by, один из крупнейших банков Беларуси предлагает руководящую должность с доходом до 11 980 рублей в месяц.

Речь идет о вакансии директора департамента безопасности и защиты информации в ОАО «Белагропромбанк». Работать предстоит в Минске на постоянной основе с односменным графиком.

Согласно размещенному объявлению, размер заработной платы составляет от 7180 до 11 980 рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование и не менее пяти лет профессионального опыта.

Предложение входит в число самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованных на белорусском рынке труда за последние недели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com