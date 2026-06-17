Белорусам предложили вакансию с зарплатой в 12 тысяч рублей

Белорусам предложили вакансию с зарплатой в 12 тысяч рублей4
- 17.06.2026, 11:28
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Работника на завидный оклад ищет крупный белорусский банк.
На белорусском рынке труда появилась вакансия с зарплатой, которая в несколько раз превышает средний уровень по стране. Как обратил внимание портал mlyn.by, один из крупнейших банков Беларуси предлагает руководящую должность с доходом до 11 980 рублей в месяц.
Речь идет о вакансии директора департамента безопасности и защиты информации в ОАО «Белагропромбанк». Работать предстоит в Минске на постоянной основе с односменным графиком.
Согласно размещенному объявлению, размер заработной платы составляет от 7180 до 11 980 рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование и не менее пяти лет профессионального опыта.
Предложение входит в число самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованных на белорусском рынке труда за последние недели.