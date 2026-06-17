Ученый объяснил, что происходит с минскими каштанами 3 17.06.2026, 12:12

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Жители белорусской столицы бьют тревогу.

Заведующий лабораторией проблем экологии леса и дендрохронологии Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной Академии наук Александр Пугачевский рассказал изданию «Мiнская праўда», что происходит с минскими каштанами, чьи листья покрыты пятнами.

Жители белорусской столицы бьют тревогу из-за каштанов: на деревьях засохли или скрючились листья, покрывшись бурыми пятнами. Причиной указанного являются некроз и минирующая моль.

Как поясняет ученый, минирующая моль, выедающая листья каштанов изнутри, появилась в стране примерно десять лет назад. Простых и эффективных методов борьбы с ней нет. Поэтому ее распространение стало практически неизбежным.

Что касается краевого некроза, то из-за него листья сначала становятся бурого цвета, а затем чернеют по краям. Он проявляется не по причине вредителей или болезней, а из-за неблагоприятные факторы городской среды. Речь идет про выхлопные газы, недостаток влаги, перегрев почвы, реагенты. Подобное состояние чаще всего возникает именно у возрастных деревьев, которых в Минске немало.

Специалист подчеркивает: минирующая моль и краевой некроз опасны тем, что деревья начинают терять свою декоративность. Вместе с тем каштаны начинают хуже задерживать пыль, очищать воздух и защищать от шума.

Под воздействием указанных факторов год от года каштаны слабеют и в итоге погибают. Поэтому от многих деревьев, которые усыхают, начали избавляться уже сейчас.

Однако деревья можно спасти. По словам ученого, для этого используют инъекции специальных препаратов в ствол, усиленное питание, полив и ряд других мер. Но данные меры требуют затрат и не всегда могут гарантировать результат. При этом сейчас нет разрешенных для широкого применения препаратов для инъекций в ствол. Поэтому на практике проще посадить новое дерево.

- Сегодня многие каштаны достигли довольно преклонного возраста. В целом, каштан как порода для городского озеленения Беларуси постепенно уходит в прошлое. Его потенциал в городских условиях во многом исчерпан, поэтому специалисты не рекомендуют активно использовать это дерево в новых посадках, - подчеркнул Александр Пугачевский.

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