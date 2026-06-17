Бывший главный ГАИшник Жлобина оказался под следствием 3 17.06.2026, 12:22

Ему предъявили подозрение во взяточничестве.

Бывший начальник ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома подполковник Дмитрий Салук задержан по обвинению в уголовном преступлении. Об этом ранее сообщал канал «Свободный Жлобин», а сейчас «Флагшток» смог подтвердить информацию.

После недавнего увольнения из РОВД Салук работал в жлобинском «Жилкомсервис два». На звонок от имени гражданина в администрацию этой организации журналисту ответили, что с Салуком поговорить нельзя:

«Он появится нескоро, под следствием он».

По информации «Свободного Жлобина», главного ГАИшника уволили после того, как ему предъявили подозрение во взяточничестве. Но сразу под арест его не взяли, поэтому он устроился на работу в систему ЖКХ. Сейчас Салука, все-таки, решили арестовать. Официальные ресурсы об этом пока ничего не сообщали.

«Сколько верёвочке ни виться... Очень любил он эту фразу всем говорить», — написал в комментариях под новостью в соцсети один из пользователей.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, экс-председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов нашелся в СИЗО.

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