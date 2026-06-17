Угроза для Лукашенко Telegram-канал «Сито Сократа»

17.06.2026, 12:37

Слепая поддержка Кремля становится для него смертельной.

Резкое изменение тональности Александра Лукашенко в его недавнем интервью телеканалу Al Arabiya, где он не просто исключил возможность военного вмешательства Беларуси в конфликт, но и принес публичные извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за прошлые оскорбления, свидетельствует о прогрессирующем кризисе всей стратегии выживания минского режима. Ранее демонстрировавший безальтернативную лояльность Москве и позволявший использовать свою территорию для агрессии, теперь белорусский правитель вынужден судорожно искать пути для снижения рисков, понимая, что слепая поддержка Кремля становится для него смертельной угрозой.

Данная риторика обусловлена не внезапным стремлением к гуманизму, а четким осознанием критической уязвимости собственного положения перед лицом трансформирующейся геополитической реальности.

Основным катализатором подобных заявлений выступает вполне осязаемый страх перед военным потенциалом Украины, которая за последние годы продемонстрировала способность наносить эффективные дистанционные удары по глубокому тылу противника. Признание Лукашенко в том, что территория его страны находится перед украинскими военными буквально как на ладони, указывает на понимание Минском уязвимости своей ключевой промышленной, энергетической и логистической инфраструктуры.

Осознав, что Киев располагает верифицированными целями на белорусской территории и готов ответить симметрично на любые провокации, диктатор осознал неизбежность краха своей экономической модели в случае начала реальных боевых действий. Внутренняя легитимность режима держится исключительно на жестком контроле силового аппарата, который не сможет функционировать в условиях разрушения нефтеперерабатывающих заводов и крупных промышленных предприятий, являющихся финансовой основой существования диктатуры.

Параллельно с этим процессом наблюдается очевидное охлаждение некогда нерушимых связей между Минском и Москвой, поскольку затяжной характер военных действий продемонстрировал пределы российских возможностей. Осознавая, что путинская армия истощена, а сама Российская Федерация находится в глубокой международной изоляции и под беспрецедентными санкциями, Лукашенко больше не видит в Кремле надежного и всемогущего гаранта своей безопасности.

Более того, Москва из-за собственных растущих дефицитов утратила способность субсидировать белорусскую экономику в прежних объемах, что делает следование в фарватере российской политики крайне невыгодным делом. Постоянные заявления минского лидера о нежелании превращать своих граждан в «мясной фарш» ради иллюзорных чужих амбиций отражают его понимание того, что прямая мобилизация внутри Беларуси неизбежно спровоцирует масштабный социальный взрыв и новую волну революционных протестов.

В этой сложной дипломатической игре важнейшим сдерживающим фактором для Минска стал Пекин, который предоставляет Лукашенко своеобразный политический зонтик, позволяющий частично дистанцироваться от деструктивных инициатив Москвы. Руководство Китая последовательно выступает против расширения географии боевых действий в Европе, так как для реализации глобального проекта «Один пояс, один путь» Пекину жизненно необходима стабильная логистическая инфраструктура на границах с ЕС. Беларусь в этой концепции занимает ключевое транзитное положение, поэтому гипотетическое вовлечение Минска в войну и последующее разрушение его транспортных артерий нанесло бы прямой ущерб многомиллиардным китайским инвестициям. Опираясь на негласную поддержку КНР, Лукашенко получил возможность мягко саботировать требования Кремля по дальнейшей эскалации, пытаясь через арабские медиа подать сигналы Западу и Киеву о своей готовности к кулуарным переговорам.

Таким образом, извинения перед Зеленским в значительной мере выступают попыткой Минска восстановить минимальную субъектность и спасти режим от погребения под обломками слабеющей российской геополитической стратегии.

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