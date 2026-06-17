Лукашенко загнали 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

17.06.2026, 11:36

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Лавров Лавровым, а пятьсот целей есть пятьсот целей.

Совсем злые люди загнали истекающего гаранта. Не оставили ему, понимаешь, никакой свободы геополитического маневра.

С одной стороны украинцы пугали про пятьсот целей, а с другой стороны Путин прислал своего Лаврова с инспекцией. И кого, спрашивается, сейчас надо больше бояться, когда со всех сторон страшно?

Поэтому с путинским Лавровым кое-кто вчера был суетлив, многословен, объяснял, что ни на какое величие он больше не претендует и просил дать ему инструкцию «в каком направлении разворачивать нашу внешнюю политику». Потому что сам он про свою внешнюю политику уже не в курсе. Запутался в своих геополитических маневрах и без подробных инструкций не знает куда из них выпутаться.

И надо же было так совпасть, что как раз в тот день, когда кое-кто просил инструкций у путинского Лаврова, его же собственный телевизор показал, как он извиняется перед президентом Зеленским за свои слова про то, что у него есть цель в Украине.

Объясняет, что это он сказал сгоряча. Что ничего плохого он не имел в виду. Что никаких целей в Украине у него нету и никогда не было. А если он вдруг что-то нечаянно сказал, то не по злобе, а исключительно по возрастному слабоумию.

Потому что Лавров Лавровым, а пятьсот целей есть пятьсот целей. И кое-кто же понимает, что от украинских дронов никакой Лавров его не спасет.

У Лаврова даже инструкций таких нету. Поэтому Лавров и пробовать не будет. Потому что спасение истекающих гарантов — дело рук самих истекающих.

А чем он будет себя спасать? Он же перед украинскими дронами лежит весь уязвимый и беззащитный как на ладони. Они же могут с ним сделать все, на что хватит их фантазии. А кое-кто видел какая богатая фантазия у украинских дронов.

Поэтому товарищ Зеленский, вы же знаете, как я вас уважаю. Спросите президента Макрона, я объяснял ему это буквально две недели назад. Президент Макрон честный человек, он обязательно вспомнит.

И вы же видели мое миролюбие. Если не верите, то спросите у Путина. Обязательно спросите у Путина. И Путин вам скажет, что мною воевать нельзя.

Что если мною воевать, то ему будет больше вреда чем пользы. Потому что от меня он может получить только генерала Хренина и лишние полторы тысячи километров фронта.

Хотя про «больше вреда, чем пользы» и лишние полторы тысячи километров фронта, кое-кто, я думаю, объяснял не президенту Зеленскому, а другу Путину. Потому что друг Путин у себя в бункере наступает на всех направлениях, но одного направления ему уже, кажется, все-таки не хватает.

Кое-то в бункере тоже наступал бы на всех направлениях, но у него такого бункера нету, чтобы можно было в нем наступать без ущерба для организма.

Поэтому, дяденька президент Зеленский, простите старого гаранта. Если очень хочется, можете даже побить, только не бейте очень больно. Или, хотя бы, без фатальных последствий.

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