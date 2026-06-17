Путин все глубже погружается в трясину 4 Владимир Пастухов

17.06.2026, 11:53

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Владимир Пастухов

Диктатор «набычился» и продолжает тянуть из колоды лишние карты.

Злые языки (в данном конкретном случае – Виктор Шендерович) говорят, что в фильме «Мастер и Маргарита» во время показа на российском телевидении «запикали» слово «хиреют» в знаменитой фразе, сказанной Коровьевым Маргарите перед балом. Я только что послушал интервью Венса Fox News с деталями сделки Трампа с Ираном и испытал ровно то чувство, которое имел в виду неизвестный московский цензор, «запикавший» советского классика.

Венс извивался ужом, пытаясь выдать «новый Вьетнам» за «новый Потсдам», но вышло так себе. Трамп, как обычно, «сдал назад», бросая обозы и амуницию. В одном обозе странным образом оказались Израиль и арабские шейхи Залива. Может, хоть это их примирит. В моем понимании эта «хорошая сделка» сущностно мало чем отличается от той «плохой сделки», которую подписал Обама и денонсировал Трамп (в первую каденцию).

Она снова про конкретные действия США против обещаний действий Ирана. Но при этом фактически легализуется право Ирана быть «смотрящим» над Ормузским проливом, а на страны Залива (насколько я понимаю, в первую очередь на Катар – хотя он потом может «разбросать» сумму по соседям) накладывается обязательство выплатить Ирану 300 миллиардов долларов компенсаций в формате инвестиций. На этом фоне размораживаемые самими США 24 миллиарда кажутся уже каплей в море. Если все это в пятницу подтвердится, это станет информационной бомбой. В общем, понятно, почему Трамп не торопится с подписанием и раскрытием содержания документа – надо подготовить публику, чтоб не умерла сразу от счастья.

Здесь проходит главная сущностная граница между Трампом и Путиным. Оба одинаково, буквально по одной схеме «вляпались в войну», которую им не по силам выиграть. Оба довольно быстро поняли, что «вляпались». Но Путин «набычился» и продолжает тянуть из колоды лишние карты одна за другой, все глубже погружая в трясину и себя самого, и всю Россию. Трамп же, поняв, что к штиблетам пристал навоз, недолго думая выскочил из ботинок и упрыгал назад босиком, не обращая внимания на зубоскальство жителей мировой деревни.

Так кто из них на самом деле сильнее? Путин, который, совершив одну ошибку, вынужден вслед за этим совершать вторую, третью и четвертую, боясь потерять лицо? Или Трамп, совершивший ошибку, нашедший в себе силы затормозить в метре от стены, в которую должен был врубиться на полном ходу? В общем, если бы кто-то сейчас снимал фильм «Брат – 3», то сакральная фраза, столь любимая всеми патриотически настроенными русскими, должна была звучать так:

«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат (китайский) говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в СЛАБОСТИ. Кто не боится быть слабым — тот и сильней».

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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