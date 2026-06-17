Стало известно, сколько ракет «Орешник» осталось у РФ 17.06.2026, 12:45

Аналитики ISW подсчитали.

РФ, вероятно, имеет в своем запасе лишь одну действующую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW), добавляя, что Москва стремится нарастить производство этих средств поражения.

Аналитики отмечают, что Путин издал директиву об ускорении производства четырех дополнительных БРСД «Орешник» после первого применения по Днепру в ноябре 2024 года. С тех пор РФ запустила две из них по Украине – по Львову и Белой Церкви. Еще одна ракета упала на оккупированной территории Донецкой области. Учитывая это, отмечают аналитики, у РФ может оставаться только одна такая ракета.

Эксперты ссылаются на источники аналитиков Dallas Analytics из Минобороны РФ. Те сообщают, что производителям «Орешника» пришлось обойти протоколы обеспечения качества, чтобы выдержать темпы, требуемые Путиным.

В частности, Dallas Analytics получили конфиденциальные российские документы, в которых сообщается об уязвимости в авиационном гироскопе ГУ-503 советской разработки. Что фактически нарушает возможности точного наведения БРСД «Орешник» и приводит к отклонению ракеты на десятки километров от цели.

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