Кошки или собаки: ученые рассказали, кого лучше обнимать 1 17.06.2026, 12:58

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Уникальный эксперимент исследователей из Нидерландов.

Группа исследователей из Открытого университета Нидерландов провела масштабный эксперимент с участием сотен владельцев домашних животных. Учёные решили проверить популярный миф о том, что кошки являются универсальным природным успокоительным средством, способным быстро стабилизировать эмоциональное состояние человека, пишет «Хайтек».

В ходе тестов участников намеренно вводили в состояние сильного психологического стресса с помощью сложных математических задач и публичных выступлений на время. После этого добровольцев разделили на группы: одни отдыхали в одиночестве, вторые пытались успокоиться рядом со своими собаками, а третьи — в компании домашних кошек. Психологи непрерывно фиксировали уровень субъективной тревоги участников и замеряли маркеры физиологического стресса.

Результаты эксперимента удивили авторов работы. У людей, которые гладили и обнимали собак, показатели кортизола и уровень паники стремительно падали. Собаки демонстрировали явную эмпатию, искали зрительный контакт и активно шли на встречу хозяевам, выступая мощным источником психологической поддержки.

В «кошачьей» группе динамика оказалась противоположной. Попытки обнять кошку в момент пикового эмоционального кризиса часто приводили к росту раздражения и тревоги у человека. Психологи объясняют этот парадокс независимым характером кошачьих.

Кошки крайне чутко реагируют на изменение физиологии хозяина — резкий запах пота, суетливые движения и учащённое дыхание. Вместо сочувствия это часто вызывает у кошек недоверие, из-за чего они начинают вырываться, уходить или игнорировать человека. Пытаясь насильно удержать питомца ради успокоения, хозяин сталкивается с отвержением, что бьёт по его уязвимой психике и усиливает чувство одиночества.

Учёные подчёркивают, что кошки остаются прекрасными компаньонами для долгосрочного пассивного расслабления в спокойной домашней обстановке. Однако в моменты внезапных жизненных кризисов, панических атак или тяжёлого выгорания кошачья поддержка не работает, и человеку гораздо безопаснее искать утешения у собак или прибегать к классическим дыхательным практикам.

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