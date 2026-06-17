Момент удара России по Киево-Печерской лавре показали на видео 17.06.2026, 11:19

Фото: ГСЧС Киева

Также можно увидеть последствия атаки на святыню.

Появились кадры первых секунд удара дрона РФ по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня. На видео - момент попадания беспилотника в Успенский собор.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в Facebook.

В заповеднике сообщили, что российский дрон поразил главный храм Лавры - Успенский собор.

«Первые секунды прицельного удара российского дрона, поразившего самое сердце Киево-Печерской лавры - Успенский собор», - говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах виден момент удара и охваченный огнем храм после попадания. Также на кадрах можно увидеть последствия атаки на святыню.

В то же время в Лавре подчеркнули, что атака стала очередным ударом по украинскому культурному и духовному наследию.

«Охваченный пламенем храм - это ещё одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность», - отметили в заповеднике.

Реакция заповедника

В Национальном заповеднике напомнили, что святыня уже неоднократно переживала попытки уничтожения на протяжении своей истории.

«Больно смотреть на поврежденную святыню, которая пережила не одну попытку стереть её из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас», - добавили в Лавре.

Что известно об атаке на Лавру

Напомним, 15 июня Россия устроила ночной террор в Киеве, запустив 60 ракет и ударные дроны.

Во время атаки россияне целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — беспилотник попал в крышу здания, в результате чего возник пожар.

Огонь удалось потушить, однако собор получил повреждения, в частности пострадали иконостас, росписи и фрески.

После удара из Лавры срочно эвакуировали древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы, которые могли оказаться под угрозой из-за последствий обстрела. Для посетителей комплекс временно закрыли.

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