«Нашел решение: переехал в другую страну, ситуация сразу исправилась» 17.06.2026, 11:00

На что белорусам хватает денег?

Одна из пользовательниц Threads спросила, хватает ли белорусам денег, чтобы копить на черный день, посещать кафе и рестораны и ездить отдыхать. Одни говорят, что при доходах в 2700—3000 рублей могут позволить себе и отдых, и развлечения. А другие признаются, что после кредитов, аренды и обязательных расходов денег не остается — порой даже на лечение, пишет «Зеркало».

Блогерка попросила белорусов рассказать о своих финансах.

«Беларусь, ответьте честно на эти вопросы:

1. С вашей зарплаты получается ли отложить деньги на черный день или какую-то большую покупку?

2. Получается ли с вашей зарплаты путешествовать в другую страну хотя бы раз в год?

3. Выходит ли с вашей зарплаты каждый месяц посещать какие-то рестораны, кино, кафешки, развлекательные места?

4. Часто ли с вашей зарплаты приходится ограничивать себя даже в продуктах?

Это просто личный интерес, так скажем, интересна статистика».

Ответы комментаторов оказались разнообразными. Одни говорят, что могут позволить себе развлечения, общепит, путешествия и накопления. Другие же признаются, что денег на многое не хватает.

«Зарплата 2700−3000 рублей. Ответы такие:

1) Да.

2) Если больших покупок не совершать, то раз в год на курорт куда-то можно.

3) Да.

4) Нечасто.

У меня так, ибо своя квартира. Те, кто снимает в Минске и вынужден, даже зарабатывая 3000+, отдавать за квартиру 1000−1500 — мне кажется, там чисто дожить до следующего месяца, откладывая по несколько месяцев на одежду и бытовые расходы. К сожалению».

«1. Да, но в конце месяца начинается диета под названием «я бомж». 2. За год все, что отложил, можешь потратить на поездку, но тогда без покупки чего-то дорогого. 3. Да, я каждые выходные по два раза иногда ходила на каток, а так и дома нормально сидится. 4. Скорее, я привыкла покупать одно и то же, но в конце месяца уже не выходит такой же набор продуктов».

«Откладываю, путешествую, по кафешкам не хожу, в продуктах не ограничиваюсь. Правда, у меня помимо основной работы пара дополнительных еще. Вот такая жизнь».

«Нашел решение. Переехал в другую страну. Сразу ситуация исправилась».

«Все — нет, и последнее — да, продукты дешевые и только необходимые, сегодня влезла в заначку, отложенную на зубную коронку, придется как-то возвращать».

«Даже на лечении приходится экономить».

«Получается. Но у меня муж, и мы оба работаем. Я зарабатываю 3000+. Он 6000−7000 плюс белок. Машина новая. Жилья нет. Завтра идем подавать доки на ипотечное кредитование. Платить будем много, но вытянем. Может, отложить уже не получится.

Работаем на обычных, но тяжелых работах. Дите смотрим по очереди. График подстраиваем. Так и живем».

«Зарабатываю значительно больше своих знакомых, но отложить что-то не получается.

Каждый раз что-то идет не так и появляются расходы. Да и жена на работу ходит, чтобы куда-то ходить».

«Зарплата 2800 рублей. Кредит на квартиру 1900. Одна. Остальное понятно, что на все пункты ответ — нет, последний пункт — да».

«Если бы я располагала только своей зарплатой, то ни больших покупок, ни откладываний на черный день, ни отдыха, ни особых развлечений я бы не смогла себе позволить. Чисто коммуналка, связь, еда и одежда/обувь по сезону. Но благодаря мужу, который, кстати, работает не в Беларуси, все более-менее хорошо. И отдыхать стали раз в год за границей, и отложить получается, и крупные покупки, и развлечения».

«Откладываю две банки тушенки на черный день. Путешествую в своих снах. Посещаю в качестве развлекательного места свою поликлинику. Ограничиваю себя в том, что не дэпаю в казик (не вкладываю в казино. — Прим. ред.) больше половины своей зарплаты».

«Кредит на квартиру 1600. Одна ращу двоих детей. В кафе, ресторанах, кино и т.д. не была больше года. Не путешествую. Нет на это ни времени, ни сил, так как работаю на две ставки плюс подработка».

«С нашими зарплатами далеко не уедешь. Жировку заплатить, базовый набор продуктов, связь, проездной — и все. Даже санаторий не потянуть хотя бы на семь дней. А если нужны таблетки постоянно, то это жопа полная».

«У меня специфические отношения с деньгами. Но это выстроенное мышление.

Из стабильных доходов — пенсия около 1000. Остальное нестабильно и непредсказуемо. Путешествовать в заграницы — не смогла бы. На черный день не откладываю. Злачные места, кафешки постоянно. Кофе пью в городе каждый день почти. В продуктах не ограничиваю. Если деньги заканчиваются, просто жду следующих поступлений. На самый крайний случай, как в старом анекдоте, иду сдавать доллары».

«Все получается. Вы еще о шмотках забыли, но тоже получается».

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