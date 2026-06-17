Cобаки тоже делятся на левшей и правшей 17.06.2026, 11:12

И есть способ определить их ведущую лапу.

Ваш пёс предпочитает удерживать игрушки и двигать миску левой лапой? Вполне возможно, что он левша. Учёные из Университета Бари (Италия) разработали методику для определения ведущей лапы собаки, пишет «Нож».

Другие исследования показали, что многие животные охотнее пользуются одной из лап. При этом, если верить кинологам, выявить ведущую лапу собаки довольно-таки сложно. Оказывается, во время игр и отдыха питомцы поочерёдно используют все конечности и хозяевам нелегко разобраться в их предпочтениях.

Итальянские учёные адаптировали под собак тест («Эдинбургский опросник») для определения ведущей руки у людей. В эксперименте поучаствовали 43 домашних питомца разных пород и возрастов.

Тест состоял из нескольких этапов. Сперва специалисты наблюдали, какой лапой каждая собака удерживает игрушку. Далее животные должны были доставать лакомства, спрятанные под мебелью, и спускаться по лестнице, пока учёные пытались выявить закономерности в их поведении.

По результатам теста учёные успешно выявили собак — левшей и правшей, питомцев без чётких предпочтений и тех, кто активнее использует одну часть тела. Согласно выводам авторов, питомцы с ярко выраженной «леволапостью» или «праволапостью» чаще обладают устойчивой психикой и лучше адаптируются к стрессу.

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