Переломный момент 1 17.06.2026, 10:34

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Украинские дроны делают России действительно больно.

Украина существенно расширила использование беспилотников средней дальности, нанося удары по российской логистике и инфраструктуре снабжения. По оценкам военных аналитиков, это стало одним из ключевых факторов, меняющих динамику войны и создающих серьезные проблемы для российской армии, пишет The New York Times.

После насыщения фронта миллионами беспилотников Украина перешла к более глубоким операциям – сначала по нефтегазовой инфраструктуре России, а теперь по ключевым логистическим маршрутам.

Киев сосредоточился на так называемой «золотой середине» – дорогах и железных дорогах, расположенных более чем в 150 км от линии фронта и обеспечивающих снабжение российских войск. Украинская сторона описывает эти действия как «логистическую блокаду» .

Австралийский генерал в отставке Мик Райан подчеркнул, что именно этот этап войны является наиболее разрушительным для России:

«Вот что действительно вредит россиянам» .

По его словам, скоординированные удары затрудняют России возможность наращивать темпы наступления.

Масштабы производства дронов в Украине

Украинские официальные лица сообщают, что страна резко увеличила производство беспилотников. По их данным, Украина способна наносить более 5000 ударов средней и большой дальности ежемесячно.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что в мае количество ударов на расстоянии более 50 км от фронта удвоилось по сравнению с апрелем.

Украинская аналитическая группа DeepState сообщает, что май стал первым месяцем с 2023 года, когда Россия понесла чистые территориальные потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина вернула в мае почти на 60 квадратных км больше, чем потеряла.

Институт изучения войны (ISW) в своей оценке отмечает, что такие удары способствуют переходу конфликта в новую фазу и могут создать «уникальную и ограниченную во времени возможность» для украинских наступательных действий.

«Окно возможностей» для Украины

Аналитики предупреждают, что у Украины есть ограниченное время для использования преимущества. Джек Вотлинг из Королевского объединенного института служб заявил, что война достигла переломного момента и может создать условия для давления на Россию с целью прекращения огня.

Украинские командиры также подчеркивают необходимость быстрых действий. Командир подразделения беспилотных систем с позывным Кит сказал: «Главная идея заключается в том, чтобы Россия по-настоящему ощутила войну, поняла, что расстояние не гарантирует безопасности» .

Технологическая составляющая кампании

Украинские силы используют модернизированные дроны с улучшенными двигателями, аккумуляторами, системами связи Starlink и элементами искусственного интеллекта.

Такие удары нацелены прежде всего на небронированные грузовики и железнодорожные эшелоны, что приводит к:

дефицита топлива в российских подразделениях;

осложнению ротации войск;

снижению активности на фронте.

Украина резко нарастила собственное производство вооружений. В 2024 году одна из компаний получила контракт на 112 ударных дронов. Последний контракт – на 25 000 дронов средней и большой дальности.

Европейские страны выделили $1,63 млрд на производство дронов в Украине. Кроме того, правительство выделяет более $113 млн на развитие программы «логистической блокады».

Наибольшие результаты кампания демонстрирует на юге Украины. Украинские силы заявляют об установлении контроля над участками логистических маршрутов, ведущих в Крым, включая так называемый сухопутный мост России.

Единственным альтернативным маршрутом остается Керченский мост, который уже неоднократно подвергался атакам.

Аналитики сходятся во мнении, что Украина перешла к новой фазе войны, где ключевую роль играют дешевые массовые беспилотники, способные нарушать российскую логистику на большой глубине.

По оценкам ISW, это создает «уникальную возможность» для изменения характера боевых действий и потенциального перелома ситуации на фронте.

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