О важных нюансах Владимир Фесенко

17.06.2026, 16:57

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Владимир Фесенко

На что прозрачно намекают Путину лидеры стран G7.

Саммит G7 с точки зрения интересов Украины прошел позитивно. Об этом свидетельствуют содержание итогового документа саммита, заявления и комментарии его участников, а также президента Зеленского. Хорошо, что состоялась и встреча Зеленского с Трампом, и президент Трамп воспринял её достаточно позитивно.

Обращу внимание на важные нюансы.

Прежде всего, нужно понимать, что на саммите принимались общие политические решения, которые ещё предстоит конкретизировать и утвердить в виде юридически обязательных документов, которые необходимо будет выполнять. В частности, это касается положения итогового документа о «возможности предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине». Здесь речь идет не именно о ракетах-перехватчиках для ЗРК Patriot. А, возможно, речь идет не только о ракетах-перехватчиках, но и о других видах оружия. Об этом всем ещё предстоит отдельно и конкретно договориться.

Во-вторых, Трамп не сказал ничего конкретного ни о мирных переговорах, ни о военной ситуации между Россией и Украиной (о «картах» и «козырях» тоже не упоминал), ни о давлении на Россию, ни о давлении на Украину. Может, нечего сказать, а может, он ещё не решил, что делать дальше в отношении российско-украинской войны, и не хочет брать на себя какие-то публичные обязательства (хотя раньше для него это не было проблемой).

Наиболее интересный, на мой взгляд, нюанс заключается в том, что в итоговом документе нет ни слова о мирных переговорах с Россией. Почему так? Может быть, лидеры стран G7 не видят сейчас смысла в таких переговорах, напротив, четко поняли, что Путин на данный момент не хочет прекращать войну, и поэтому на него нужно давить, а не призывать российского диктатора к немедленным мирным переговорам?

Возможно, именно поэтому в совместном заявлении акцент сделан на поставках оружия Украине и на зимней поддержке (прозрачный намек на то, что нет опасений относительно продолжения войны). В этом контексте особо обращаю внимание на то, что лидеры стран G7 договорились «увеличить поставки» не только «средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков», но и «средств дальнего радиуса действия». Очень интригующая формулировка. Под этим можно понимать и дальнобойные дроны, а, может, и ракеты?

Все же я думаю, что о мирных переговорах лидеры стран G7 не забыли, но они прозрачно намекают Путину, что ситуация изменилась, и переговоры будут вестись не об уступках Украины, а с позиций силы (со стороны Украины) и дальнобойных ударов по России. И пусть Путин выбирает: либо начало реалистичных мирных переговоров на компромиссной основе, либо продолжение войны с гораздо большими потерями для России.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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