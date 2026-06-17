Вылеты из аэропорта «Минск» переносят из-за дронов 17.06.2026, 15:53

Рейс на Стамбул был задержан на пять часов.

Белорусы пишут в соцсетях про перенос вылетов из Национального аэропорта «Минск».

«Добрый день. А что с рейсам сегодня Минск-Стамбул? С 7.00 переносы каждый час и на завтра уже перенос на пять часов?», — спрашивает в Threads пользовательница под ником olgashelushkov.

Другие пассажиры сообщили, что столкнулись с аналогичной проблемой на других рейсах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У меня завтра с 8.05 перенос на 12, не успеваю на стыковочный рейс, сидим, думаем, что делать.

— Вот и у нас такая же беда, только вылет 19 июня, но, судя по всему, тем же самолетом.

— У нас тоже самое, и мы не успеваем завтра.

— Из Стамбула тоже сидим и ждем вылет в Минск. 14 часов пересадочка выходит.

— Тут вам только ждать, многие, кто в Стамбул летит, попали, не успевают на стыковочные рейсы.

Один из комментаторов назвал причину переноса рейсов, маршрут которых проходит через юго-западные области России, близко от границы с Украиной:

«Перекрытие воздушного пространства в России из-за дронов, постоянные смещения рейсов именно из—за этого. И так будет всегда в ближайшее время. Причину думается объяснять не надо».

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