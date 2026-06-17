Патриарх Кирилл едет в Беларусь 11 17.06.2026, 16:17

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Глава РПЦ посетит Брест 21-22 июня.

Восьмой визит предстоятеля Русской православной церкви в Беларусь состоится 21-22 июня. Его приурочили сразу к двум военным событиям: годовщине победы Советского Союза во Второй мировой войне и 1000-летию со дня смерти князя Владимира.

Как сообщили в Брестской епархии, первое богослужение с участием патриарха Кирилла запланировано в Беларуси на утро 21 июня.

Это будет восьмой визит патриарха Кирилла в Беларусь. Ранее он посещал страну в 2009, 2012, 2013, 2015, 2018, 2022 и 2025 годах.

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